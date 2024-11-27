Elon Musk\'ın beğendiği TikTok ile ilgili paylaşım ortalığı karıştırdı

Teknoloji

Sosyal medya platformu X'in de sahibi olan ABD'li milyarder Elon Musk son dönemde yaptığı paylaşımlar ve çıkışlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

Musk'ın rakip platformlardan biri olan TikTok için yaptığı yorum da kısa sürede gündem oldu. X üzerinden Tiffany Fong isimli bir fenomenin "Erkek arkadaşın TikTok kullanıyorsa kız arkadaşın var demektir" mesajına "Yüz de