Elon Musk\'ın şirketi SPACE X\'in dev roketi havada patladı

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Elon Musk'ın şirketi SPACE X'in dev roketi Starship, son test uçuşunda havada patladı. Patlama sonucu gökyüzüne saçılan ateşli parçalar nedeniyle Florida'daki birçok uçuş ertelenmek zorunda kaldı.

123 metre uzunluğundaki roket, Teksas'taki Boca Chica'dan akşam 18:30'da fırlatıldı. Ancak havalandıktan birkaç dakika sonra kontrolden çıkarak havada dönmeye başladı. Perşembe günü gerçekleşen bu patlama, SPACE X için son aylarda yaşanan bir başka başarısız deneme oldu.

Roketin doğuya doğru ilerlerken üst kısmındaki motorlar kapanmaya başladı ve iletişim tamamen kesildi. Normalde uçuşun, Hint Okyanusu üzerinde kontrollü bir şekilde sonlanması planlanıyordu.

Sosyal medyada paylaşılan çarpıcı görüntülerde, Starship'in Turks ve Caicos Adaları yakınlarında Dünya atmosferine girerken parçalanması görülüyor. Florida yakınlarında uçan bir yolcu uçağından çekilen videoda, roketin gece gökyüzünde ateş topu halinde parçalanması kaydedildi. Bahamalar üzerinden çekilen başka görüntülerde ise, parlayan roket parçalarının meteor yağmuru gibi okyanusa düştüğü görülüyor.

Bret Bostwick, olayı Bahamalar'daki Ragged Adası yakınlarında bir teknede 7 ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte izlediğini anlattı: "Birden büyük bir patlama oldu! Ses duymadık ama dev bir ateş topu gördük. Çocuklarım hemen roketin patladığını anladı. Daha önce de Starship 7'nin patlamasını görmüştük, artık burada patlama uzmanı olduk sayılır."

Bostwick, gökyüzündeki manzarayı "büyük bir havai fişek gösterisi gibi" tanımladı ve "roketin her parçası farklı renkte parlıyordu" diye ekledi.

Bu patlama nedeniyle, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach ve Orlando havalimanlarındaki uçuşlar ortalama 45 dakika ertelendi. Amerikan Federal Havacılık Kurumu (FAA), "uzay fırlatma enkazı" nedeniyle bu kararı aldıklarını ve SpaceX'ten kaza hakkında soruşturma yapmalarını isteyeceklerini açıkladı.

SpaceX yaptığı açıklamada: "Starship'in yükselişi sırasında araç beklenmedik şekilde parçalandı ve iletişim kesildi. Ekibimiz hemen güvenlik yetkilileriyle iletişime geçerek önceden planlanmış acil durum protokollerini uyguladı. Bugünkü uçuşun verilerini inceleyerek sorunun kaynağını anlamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi, başarı öğrendiklerimizden gelir ve bu uçuş, Starship'i geliştirmemize yardımcı olacak."

Roketin havada patlamasına rağmen, fırlatma sırasında kullanılan Super Heavy itici, planlanan şekilde SpaceX'in dev mekanik kolları tarafından yakalanarak fırlatma rampasına başarıyla geri döndü.

Bu, Starship'in patlamayla sonuçlanan ilk testi değil. Ocak ayında da bir test uçuşunda roket, havalandıktan 8 dakika sonra Bahamalar üzerinde patlayarak parçaları Turks ve Caicos'a saçılmıştı.

Elon Musk o zaman sosyal medya hesabından: "İlk belirtiler, motor bölümünün üzerinde çok büyük bir oksijen/yakıt sızıntısı olduğunu gösteriyor" açıklamasını yapmıştı. Musk bu son patlamayı ise "Başarı belirsiz, ama eğlence garantili!" sözleriyle yorumladı.

Patlama sonrası gökyüzüne saçılan sıcak ve parlayan roket parçaları nedeniyle yolcu uçakları rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Onlarca ticari uçuş, tehlikeli enkaz yolundan kaçınmak için başka havalimanlarına yönlendirildi veya rotalarını değiştirdi.

FAA halen Ocak ayındaki patlamayı soruşturuyor ve şimdi bu yeni Starship kazasını da incelemelerine ekledi.