Elon Musk, insansı robot Optimus'u tanıttı "Yakın gelecekte her şeyi yapacaklar" - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, insansı robot Optimus'u tanıttı "Yakın gelecekte her şeyi yapacaklar"

Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus, Elon Musk tarafından tanıtıldı. Robot, ev işlerinden fabrika işlerine kadar geniş bir yelpazede yardımcı olmak üzere tasarlandı. İnsan benzeri bir yapıya sahip olan Optimus, 1.73 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığında.

11.10.2024 14:23
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Optimus, Tesla'nın ilk insansı robotu olarak etkinlikte büyük ilgi gördü. Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'lardan oluşan bir geçit töreni gerçekleştirdi. Optimus'lar, etkinlik sırasında izleyicilere içecek servisi yaptı. Sunumda gösterilen videoda, Optimus'lar evde temizlik yaparken, servis yaparken, kapıdan posta alırken gösterildi. Musk, 'insansı' robotların yakın bir gelecekte aramızda olacağını savundu ve "Her şeyi yapabilecekler" dedi. Robot, insan benzeri bir yapıya sahip olup fabrikalarda, lojistik merkezlerinde ve ev işlerinde yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Musk, gelecekte bu robotların çocuklara ders verebileceğini, çimleri biçebileceğini ve hatta arkadaşınız olabileceğini söyledi. 1.73 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olan Optimus, Tesla'nın gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş gücü gerektiren birçok görevi yerine getirebilecek. Elon Musk, Optimus'un maliyetinin ileride 20.000 doların altında olmasını hedeflediklerini belirtti. Optimus robotu ise, Boston Dynamics'in Atlas ve Spot robotlarına rakip olarak görülebilir. Ancak Tesla'nın odaklandığı alan daha çok günlük hayatta kullanılabilecek insansı robotlar. Spot ve Atlas ise daha çok endüstriyel ve keşif amaçlı kullanılıyor. Tesla, bu robotu daha erişilebilir ve geniş çapta kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Piyasaya çıkış tarihi olarak 2027 yılı öngörülüyor, ancak robotun ilk sürümlerinin ticari alanlarda daha erken kullanılabileceği ifade ediliyor.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, insansı robot Optimus'u tanıttı 'Yakın gelecekte her şeyi yapacaklar' - Son Dakika

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