Elon Musk\'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer\'a şok suçlama

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Elektrikli araç şirketi Tesla ve "Twitter" olarak bilinen X platformunun sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İngiltere BaşbakanıKeir Starmer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere'de hapisteki aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Musk, "Tommy Robinson gerçeği söylediği için neden hücre hapsinde tutuluyor? Serbest bırakılmalı ve bu rezaleti örtbas edenler onun yerine o hücreye alınmalı" ifadelerini kulandı.

BAŞBAKANA ŞOK SUÇLAMA

Musk yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik eleştirilerini de yinelerken; Keir Starmer'ı Kraliyet Savcılık Servisi'nde (CPS) görevde olduğu dönemde çocuk istismarı çetelerinin soruşturulmasına yeterince ilgi göstermemekle suçladı.

Musk, "İngiltere'de tecavüz gibi ciddi suçlar, polisin şüphelileri suçlaması için Kraliyet Savcılık Servisi'nin onayını gerektirir. Tecavüz çetelerinin genç kızları adalete teslim etmeden istismar etmesine izin verildiğinde CPS'nin başkanı kimdi? Keir Starmer, 2008-2013" ifadelerini kullandı.