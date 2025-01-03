Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama

Geniş Video İzle

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hapiste tutulan Tommy Robinson'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan Musk, Starmer'i görevde olduğu dönemde çocuk istismarı çetelerinin soruşturulmasına yeterince ilgi göstermemekle suçladı.

03.01.2025 18:07  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli araç şirketi Tesla ve "Twitter" olarak bilinen X platformunun sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İngiltere BaşbakanıKeir Starmer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere'de hapisteki aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Musk, "Tommy Robinson gerçeği söylediği için neden hücre hapsinde tutuluyor? Serbest bırakılmalı ve bu rezaleti örtbas edenler onun yerine o hücreye alınmalı" ifadelerini kulandı.

BAŞBAKANA ŞOK SUÇLAMA

Musk yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik eleştirilerini de yinelerken; Keir Starmer'ı Kraliyet Savcılık Servisi'nde (CPS) görevde olduğu dönemde çocuk istismarı çetelerinin soruşturulmasına yeterince ilgi göstermemekle suçladı.

Musk, "İngiltere'de tecavüz gibi ciddi suçlar, polisin şüphelileri suçlaması için Kraliyet Savcılık Servisi'nin onayını gerektirir. Tecavüz çetelerinin genç kızları adalete teslim etmeden istismar etmesine izin verildiğinde CPS'nin başkanı kimdi? Keir Starmer, 2008-2013" ifadelerini kullandı.

Elon Musk\'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer\'a şok suçlama

İngiltere, Elon Musk, Teknoloji, Politika, 3-sayfa, Finans, Spacex, Çocuk, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Sebep Ne Kral 2 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    haddini bileceksin hadsiz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.