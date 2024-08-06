Erişim engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu - Son Dakika
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Teknoloji

Erişim engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu

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Milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin değerlendirme geldi. Bakan Tunç "BTK'nın yayını durdurma yetkisi var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili şirkete iletildi. Sosyal medya şirketi de BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar" dedi.

06.08.2024 11:21
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

BAKAN URALOĞLU: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMIŞ DEĞİLİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META şirketinin de savunmasında ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini ifade ettiği öğrenildi.

Erişimi engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu

ADALET BAKANI TUNÇ: BTK'NIN YAYINI DURDURMA YETKİSİ VAR

Bugün basın mensuplarının sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Instagram'ın açılıp açılmayacağına yönelik olarak "Düzenlenen kanunlarla aldığı yetkiler çerçevesinde alınan kararlar var. Katalog suçlar dediğimiz suçlar var. Bunlar olduğunda yayın durdurma yetkisi BTK'ye verilmiş durumda. BTK ise bu yetkiyi kullanmıştır.

"YABANCI ŞİRKETLER DE KANUNLARA UYACAK"

BTK, ilk başta yayının çıkarılması için bir bildirimde bulunuyor çıkarılmadığı şekilde yayın durduruluyor. Şu anda BTK'nin gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da bu kanunlara uyacak, yabancı şirketler de uyacak. Kimse bundan azade değildir.

Erişimi engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

"KARARI YARGIMIZ VERECEK"

Ulaştırma Bakanımız da Instagram'ın açılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Bu konuda idareden hangi gerekçeyle bu kararın verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Sonrasında yargımız bu kararı verecektir. Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır. Sosyal medya şirketi de BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar" açıklamasında bulundu.

Erişim engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu

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Son Dakika Teknoloji Erişim engeli getirilen Instagram açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mikail Şahin: ÇOK DOĞRU BİR KARAR SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM. 50 44 Yanıtla
    Sivet Ok: Neden kendi milli ağ kurulmuyor. Paralar ecnebilere akıtılıyor. Asıl mesele bu... 0 0
  • Serkan Basar: İstediğimiz diyor? peki vatandaş ne istiyor ?? desene kim takar vatandaşı biz ne dersek o olur 47 30 Yanıtla
  • YUSUF CANER: hukuk devleti ise PAPAZ NERDE PAPAZ 30 23 Yanıtla
  • MERT UYSAL: Gündemimiz bu mu şimdi? geçim sıkıntısı nerde? Emeklinin durumu nerde? 36 7 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: Onlarca garabetin yaşandığı tik.toka hiç laf eden yok, onun hakkında bir icraat yok ama instagram kapatılıyor, bu da ilginç değil mi 21 4 Yanıtla
  • ece handem: UMARIM AÇILMAZ 1 0 Yanıtla

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