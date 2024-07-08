Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı

Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı

Dünyada ilk kez düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında Faslı influencer Kenza Layli birinci oldu. Layli, 1.500 rakibini geride bırakarak 13.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu. Yarışmanın amacı, yapay zeka influencer endüstrisi için ilk güzellik yarışmasını düzenlemekti. Katılımcılar, gerçekçi görünümleri, teknolojik yetenekleri ve sosyal medya etkileri ile değerlendirildi. İkinci sırada 93.000 takipçisi olan Lalina, üçüncü sırada ise Portekizli seyahat influencer'ı Olivia C yer aldı.

08.07.2024 17:30
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Faslı 'influencer' Kenza Layli, bilgisayar tarafından yapılan 1.500 kadın rakibini geçerek dünyada ilk kez düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı oldu. Layli, ayrıca 13.000 dolarlık ödülün sahibi oldu.

Jüri, Kenza'nın gelişmiş teknolojisinden ve etkileyici 'kişiliğinden' etkilendi. Ödülü kabul eden Kenza'nın yaratıcısı, "Miss Yapay Zeka'yı kazanmak, yapay zeka teknolojisini ilerletme konusundaki motivasyonumu artırıyor." dedi. Yarışma, 'Yapay zeka influencer endüstrisi' için ilk güzellik yarışmasını oluşturma amacıyla başlatıldı. Katılımcılar, gerçekçi görünümleri, teknolojik yetenekleri ve sosyal medya etkileri ile değerlendirildi.

İkinci sırada, 93.000 takipçisi olan Lalina yer aldı. Üçüncü sırada ise, çeşitli yerlerde çekilmiş görüntüleriyle tanınan Portekizli seyahat influencer'ı Olivia C yer aldı. Kenza'nın gelişmiş teknolojisi ve Instagram'da 190.000 takipçisi olması, onu diğerlerinden öne çıkardı.

Fanvue Kurucu Ortağı Will Monange, "Kenza'ya ve diğer katılımcılara büyük tebrikler. Fanvue Dünya AI Yaratıcı Ödülleri'ne olan küresel ilgi inanılmazdı." dedi. Jüri üyesi Sofia Novales, "Katılımcıların arkasındaki teknolojiyi değerlendirmek istedik. Bu, tutarlı yüzler ve iyi sonuçlar elde etmek anlamına gelir." dedi. Novales, Kenza'nın standart güzellik anlayışından farklı olmasından etkilendiğini belirtti. Novales, "Yapay zeka, gerçek bir insanın yaratıcı zihnini asla tamamen yerini alamaz, ancak olasılıkları artırabilir." dedi.

Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı
Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı
Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı
Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı

Fas, Yapay Zeka, Sosyal Medya, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faslı influencer Kenza Layli, dünyada ilk düzenlenen yapay zeka güzellik yarışmasında birinci olarak büyük ödülü aldı - Son Dakika
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