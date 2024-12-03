Fırsatçılar iş başında! Yeni yıl gelmeden zam yapıyorlar - Son Dakika
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Fırsatçılar iş başında! Yeni yıl gelmeden zam yapıyorlar

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Ticaret Bakanlığı, Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısın uygulayarak fahiş fiyat uygulayanlara karşı harekete geçti.

03.12.2024 10:17  Güncelleme: 10:30
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde, hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

"FİYAT ARTIŞLARI TİTİZLİKLE DENETLENMEKTEDİR"

Bakanlık, su, yumurta, kırmızı et ve beyaz et sektörü olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel, ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir. Asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken, ve Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan, ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır."

FAHİŞ FİYAT CEZASIZ KALMADI

2024 yılının başından bugüne kadar 11 ayda 334 binden fazla işletme ve 15 milyon 50 bin 390 ürün denetlendi. 194 bin 303 aykırılık bulundu, il müdürlükleri 442 milyon lira ceza kesti. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza uygulanmasına karar verilerek tahsil edildi. Ayrıca Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da bu yılın 11 ayında 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirildi.

Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezaları uygulandı. Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında uygulanıyor. 2025 yılında bu cezalar, %43,93'lük yeniden değerleme oranı ile artırılarak uygulanacak.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN FİRMALARA KANUNU-İDARİ-MALİ CEZALAR UYGULANACAK"

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şunları vurguladı: Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni-idari-mali cezalar uygulanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir.

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Asgari Ücret, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fırsatçılar iş başında! Yeni yıl gelmeden zam yapıyorlar - Son Dakika

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