Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu - Son Dakika
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Teknoloji

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

Garanti BBVA mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, ''Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz'' mesajıyla karşılaşıyor. Sistemlerde teknik bir aksaklık yaşandığını bildiren banka konuya ilişkin, ''Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız'' dedi.

02.05.2025 16:28
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Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde 2 Mayıs itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, uygulamaya giremediklerini ve hata mesajıyla karşılaştıklarını bildirdi.

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

"SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

"İŞLEMLERİNİZİ ŞUBEDEN GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Garanti BBVA'dan yapılan diğer bir açıklamada ise, "Dijital kanallarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz. Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız" denildi.

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

SİBER SALDIRI MI YAPILDI ?

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu! Siber saldırı mı yapıldı?

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve siber saldırının söz konusu olmadığı belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

Teknoloji, Finans, Banka, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AHMET YILDIZHAN:
    özür dilemeyin kabul etmiyorum 42 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    asgari ücretle bilgi teknik çalıştırırsan olacağı bu iyi bile dayandı 28 5 Yanıtla
  • cinarali2019:
    3 saattir noterde sizin salak saçma işiniz yüzünden bekledim ve hafta sonu girdiği için pazartesi ne kadar beklicem yazıklar olsun sizede uygulamanızada ilk işim hesaplarımı sizden cekicem ve birdaha işim olmayacak 25 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İşten anlamayan bir bilgi işlemci'nin işgüzarlığından başka ne olabilirki 24 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ekonomi pörtledi bankalar para vermiyor 17 4 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    sizin yüzünüzden bütün işlerim aksadı bir daha Garanti BBVA ile çalışmayacağım.EFT ücreti Kredi Kartı ücretlerine gelince çatır çatır alıyorsunuz… 7 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Para sattığınız gibi hizmetide gerektiği gibi aksatmadan yapmanız dogru olan. 1 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    hoop bi baktım hesaba 1 milyon gelmiş 1 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    kul yapısı olur böyle vakalar uzatmanın alemi yok önceden mobil bankacılık mı vardı bankaya koşa koşa seve seve gidiyodun. elektronik ortam cihazlar bozulmuştur vs biraz anlayış 1 0 Yanıtla
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