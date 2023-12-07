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Google, GPT-4'ün en büyük rakibi olması beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı - Son Dakika
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Google, GPT-4'ün en büyük rakibi olması beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı

Google, yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı. Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç versiyona sahip olan Gemini'nin özellikle Pro modeli, Google'ın ChatGPT rakibi Bard'da kullanılacak. Model, 13 Aralık'ta kurumsal müşteriler için piyasaya sürülecek ve ardından geniş kapsamlı geliştirici paketine odaklanacak. Ayrıca, Google'ın çeşitli ürünlerinde kullanılacak ve arama sorgularını yanıtlamak için Bard sohbet botu ve diğer Google ürünlerini destekleyecek. Ultra versiyonu, çoklu görev dil anlayışı

Google, GPT-4\'ün en büyük rakibi olması beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini\'yi tanıttı
07.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:43
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Google, yeni yapay zeka modeli Gemini'yi uzun bir sürenin ardından tanıttı. Gemini, Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Ultra, amiral gemisi modeli, Pro "lite" bir versiyon, Nano ise düşük ve yüksek bellekli cihazlar için iki farklı model içeriyor. Google, Gemini'yi en kapsamlı yapay zeka modeli olarak konumlandırıyor.

Modelin tanıtımında özellikle vurgulanan bir nokta, Pro versiyonunun Google'ın ChatGPT rakibi Bard'da kullanılmaya başlanacak olması. Bu adım, Gemini'nin gerçek dünya kullanımını test etme açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Gemini Pro'nun 13 Aralık'ta piyasaya sürülecek olması bekleniyor ve ardından Google'ın geniş kapsamlı geliştirici paketine odaklanacak. Bu süreçte Gemini'nin, Google'ın çeşitli ürün ve hizmetlerinde kullanılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, modelin gelecek aylarda Google'ın Arama Üretken Deneyimi içinde yer alması ve arama sorgularını yanıtlama konusunda Bard sohbet botu ve diğer Google ürünlerini desteklemesi planlanıyor.

Ultra versiyonu ise dikkat çekici bir özellikle öne çıkıyor: MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı). Bu özellik, matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanarak, alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösterdiği ifade ediliyor. Google, Gemini'nin karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlama yeteneğine vurgu yapıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Son Dakika Teknoloji Google, GPT-4'ün en büyük rakibi olması beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google, GPT-4'ün en büyük rakibi olması beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı - Son Dakika
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