Grok\'a erişim engeli gelecek mi? Bakan Uraloğlu\'ndan açıklama var

Mikro Blog sitesi X'in yapay zeka aracı Grok, kullanıcılara küfür etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savuran Grok'un ardındansa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili re'sen soruşturma başlattı. Savcılık, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" gerekçeleri ile soruşturmasını başlattı.

SAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Grok'a da erişim engeli geldiği söylendi. Soruşturma açıklamasının ardından savcılık bir açıklama daha yaptı. Savcılık, Grok'a değil söz konusu hakaret içerikli paylaşımları engellendiğini açıkladı. Savcılık şunları ifade etti; "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok'a yönelik erişim engeli getirilmemiş; bilakis Grok'un ürettiği hakaret içeren linklere erişim engeli getirilmiş ve bu durum (tarafınıza iletilen) ilgili mahkeme kararında da açıkça belirtilmiştir."

GROK AÇIKLAMA YAPTI

Grok'un resmî X hesabından da açıklama yapıldı. Grok, uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladıklarını ifade etti. Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: GEREKİRSE ENGELLERİZ

Grok'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceği merak konusu olurken tartışmalara ilişkin bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu "Yapay zeka Grok'a erişim engeli yok ama gerekirse engelleriz" dedi. X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini ifade etti.