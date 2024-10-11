Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye adeta tarihi gecelerinden birini yaşıyor. Şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları özellikle Kastamonu İnebolu'da rahatlıkla gözlendi.
Güneş'teki patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade eden uzmanlar bu şiddetli patlamanın etkisinin İstanbul'da bile kuzey ışıklarının görülmesini sağladı.
Kuzey ışıklarının görüldüğü diğer 2 şehrimiz ise Çanakkale ve Kastamonu oldu. Cep telefonuyla bulunduğu bölgelerdeki son durumu görüntüleyen çok sayıda kullanıcı büyüleyici fotoğraflar paylaştı.
Son Dakika › Teknoloji › Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü - Son Dakika
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