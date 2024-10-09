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Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Konferansta, dijital dönüşümün topluma, ekonomiye ve şehirlerin gelişimine etkileri tartışıldı. Dijitalleşmenin sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Panelde, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemeleri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar da ele alındı.

09.10.2024 17:29
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Bilişim Vadisi'nde organize edilen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Haberlercom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, konferansta sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek dijital dönüşümün topluma, ekonomiye ve şehirlerin gelişimine etkilerini tartıştı. Haberlercom Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur moderatörlüğünde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı; AIPA Turkey Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, TSE CTO'su Mehmet Özgür Atalay, Alp Enerji Teknik Müdürü Resul Aşçı ve Sistem Global COO'su Elif İşgör Önen gibi önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

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E-dönüşümün topluma etkileri, kamu ve iş dünyasında iş modelleri, sürdürülebilir kalkınma fırsatları, dijital dönüşüm uygulamaları ve daha birçok konunun masaya yatırıldığı konferansta dijitalleşmenin sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimlerdeki önemi ele alındı.

Katılımcılar tarafından dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir ilerleme değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulanırken yerel yönetimlerin dijital çözümlerle verimliliklerini artırabileceği ve sürdürülebilir şehirler inşa edilmesinin mümkün olduğu konuşmalar, oturumun odak noktası oldu.

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Dr. Ekrem Teymur'un yönlendirmesiyle, dijital dönüşüm uygulamalarının sadece iş dünyasına değil toplumsal gelişmeye de büyük katkı sağladığına dikkat çekildi. Panelde, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemeleri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar da tartışıldı. Katılımcılar, dijitalleşmenin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından yarattığı fırsatlara dikkat çekerek kamu ve özel sektör işbirliklerinin bu alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konferans, dijital dönüşümün geleceği şekillendiren en kritik unsurlardan biri olduğu mesajıyla sona erdi.

Dijital Dönüşüm, Bilişim Vadisi, Konferans, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Kamu, Son Dakika

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