Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak - Son Dakika
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Teknoloji

Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak

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Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni yöntemle hamam böcekleri siber böceklere dönüştürülecek, savaş ve deprem afetinde enkaz altındaki insanlara ulaşacaklar.

14.03.2025 10:26  Güncelleme: 11:27
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Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar arama ve kurtarma çalışmalarında çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Siber böceklere dönüştürülecek hamam böcekleri savaş ve depremlerde hayat kurtaracak.

ENGELLİ ZEMİNLERDE SORUNSUZ İLERLEYEBİLİYORLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.

ENKAZ ALTINDA KALANLARI TESPİT EDECEKLER

Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak

Teknoloji, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kerem7272:
    Hamam böceği mi valla helal olsun bunu düşüneni tebrik ederim. İnşallah çok kişi kurtulur bu icatla türkiyeye en başta lazım. Malum bina öldürüyor deprem değil. O kadar çürük evler yapan üç kağıtçılar var ki 14 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İyi de bunlarin genetigini değiştirip buldukları insanı yemesinler 4 1 Yanıtla
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