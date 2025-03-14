Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar arama ve kurtarma çalışmalarında çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Siber böceklere dönüştürülecek hamam böcekleri savaş ve depremlerde hayat kurtaracak.
TRT Haber'de yer alan habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.
Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak - Son Dakika
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