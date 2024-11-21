Havalimanlarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Havalimanlarında yeni dönem başlıyor

Geniş Video İzle

THY, uçağa binişlerde yeni bir sistemi devreye alıyor. Sistem öncelikli olarak İstanbul ve İzmir uçuşlarında kullanılacak.

21.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havalimanlarında yeni dönem İstanbul ve İzmir'de başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), uçağa biniş sırasında oldukça vakit alan işlem sürecini daha kısa sürelere indirebilmek için yüz tanıma sistemini devreye sokacak.

BİYOMETRİK YOLCULUK SİSTEMİ

Söz konusu Biyometrik yolculuk sistemi ilk olarak Boston ve Miami havalimanlarındaki THY uçuşlarında denemeye alındı. Yeni sistem Türkiye'de ise ilk kez İstanbul ve İzmir'deki havalimanlarında kullanılacak.

YÜZDE 50 ORANINDA HIZLANACAK

Proje çerçevesinde uçağa biniş öncesinde manuel olarak yapılan işlemler artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. THY, bu uygulama aracılığıyla uçağa biniş sürelerine yüzde 50 oranında hız kazandırmayı amaçlıyor.

Havalimanlarında yeni dönem başlıyor

Teknoloji, İstanbul, Seyahat, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Havalimanlarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • H celik:
    Tüm detayıyla Fişleyecez diyemiyorlar 8 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Havalimanlarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.