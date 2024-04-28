Honor 200 Lite Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Honor 200 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Honor 200 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin bir parçası olan Honor, mobil sektörde pazar payını artırmak için ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Honor 200 Lite, 6,7 inç AMOLED ekran, Dimensity 6080 işlemci, 16 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 108 MP ana kamera ve 329,90 euro fiyatıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

28.04.2024 21:08
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Bir zamanlar Huawei'nin bir parçası olan ancak daha sonrasında kendi yolunu çizen Honor, mobil sektördeki pazar payını artırabilmek için ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Pad 9 Pro tabletini tanıtan şirket, son olarak 200 Lite adlı akıllı telefonunu duyurdu. İşte Honor 200 Lite özellikleri ve fiyatı…

Honor 200 Lite özellikleri ve fiyatı

Fransa'da tüketicilerin karşısına çıkan Honor 200 Lite, 6,7 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekranın her bir inçine 394 piksel düşüyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6080 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, 8 GB dahili + 8 GB sanal olmak üzere toplamda 16 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi.

Honor 200 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Ön tarafında 50 Megapiksel çözünürlükte özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 108 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro kameralardan oluşuyor. Hem ön hem de arka kameralar ile 1080p video çekilebildiğini belirtelim..

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Honor 200 Lite, 35W hızında şarjdan beslenen 4500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 üzerinde çalışıyorken, 5G, Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 bağlantıyı destekliyor.

Honor 200 Lite teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6,7 inç – AMOLED

2412 x 1080 piksel çözünürlük

394 ppi

TUV Rheinland flicker-free sertifikasıİşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM8 GB (+8 GB sanal)Depolama256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı MagicOS 8.0Kamera108 Megapiksel ana kamera

5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera50 MegapikselVideo Kaydı1080pBatarya ve Şarj4500 mAh, 35W hızlı şarjTasarım166 gram ağırlık, 6.78mm kalınlıkBağlantı Seçenekleri5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1

8 GB (+8 GB sanal) RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Honor 200 Lite modelinin fiyatı ise 329,90 euro olarak açıklandı. Modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete

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