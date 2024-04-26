Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Çinliler tarafından büyük bir hızla geliştirilen elektrikli otomobil dünyasına bugün gerçekleştirilen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni bir marka ortaya çıktı. Pekin Otomobil Grubu'nun elektrikli araç (EV) tarafında Huawei ve BAIC BluePark iş birliğiyle oluşturulan Stelato, ilk aracıyla birlikte ilgileri üstüne çekmeyi başardı. İşte Huawei ortaklığıyla tanıtılan Stelato S9 EV özellikleri ve fiyatı… Stelato'nun S9 olarak adlandırılan ilk modeli, premium özellikler ve tasarım ile geliyor. İddialara göre Mercedes S-Class, BMW 7 serisi, ve Audi A8L gibi modellere rakip olarak tanıtılan Stelato S9, elektrikli motoru ile de yüksek performans sağlayabiliyor. 5 metre 16 santimetre uzunluğa, yaklaşık 2 metre genişliğe, 1 metre 48 santimetre yüksekliğe, ve 3 metre dingil mesafesine sahip olan yeni elektrikli otomobil, heybetli duruşuyla ve yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekiyor. İki versiyonda sunulan Stelato S9, yalnızca arkadan itişli versiyonunda 227 kW / 304 beygir güce sahipken, arkadan ve önden olmak üzere çift motorlu modelde ise ön motor 158 kW / 211 beygir güce ulaşabiliyor. Huawei destekli üretilen Stelato S9 elektrikli otomobilin Li-Ion batarya kullanacağı duyurulurken, batarya kapasitesi maalesef paylaşılmadı. Şimdilik fiyat listesi yayınlanmamış olsa da Temmuz veya Ağustos aylarında satışa çıkması beklenen S9'un 38 bin 200 euro ve 64 bin 300 euro fiyat aralığına sahip olması bekleniyor.

26.04.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinliler tarafından büyük bir hızla geliştirilen elektrikli otomobil dünyasına bugün gerçekleştirilen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni bir marka ortaya çıktı. Pekin Otomobil Grubu'nun elektrikli araç (EV) tarafında Huawei ve BAIC BluePark iş birliğiyle oluşturulan Stelato, ilk aracıyla birlikte ilgileri üstüne çekmeyi başardı. İşte Huawei ortaklığıyla tanıtılan Stelato S9 EV özellikleri ve fiyatı…

Huawei ve BAIC'ten premium sınıf elektrikli otomobil, Stelato S9

Yeni bir marka olarak ilk lansmanı Pekin'deki otomobil fuarında gerçekleşen Stelato, Huawei desteğini de arkasına alarak piyasaya iyi bir giriş yapmış gibi görünüyor. Stelato'nun S9 olarak adlandırılan ilk modeli, premium özellikler ve tasarım ile geliyor. İddialara göre Mercedes S-Class, BMW 7 serisi, ve Audi A8L gibi modellere rakip olarak tanıtılan Stelato S9, elektrikli motoru ile de yüksek performans sağlayabiliyor.

Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

5 metre 16 santimetre uzunluğa, yaklaşık 2 metre genişliğe, 1 metre 48 santimetre yüksekliğe, ve 3 metre dingil mesafesine sahip olan yeni elektrikli otomobil, heybetli duruşuyla ve yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Suda bile gidiyor! Elektrikli Mercedes-Benz G 580 tanıtıldı

İki versiyonda sunulan Stelato S9, yalnızca arkadan itişli versiyonunda 227 kW/ 304 beygir güce sahipken, arkadan ve önden olmak üzere çift motorlu modelde ise ön motor 158 kW/ 211 beygir güce ulaşabiliyor.

Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Huawei destekli üretilen Stelato S9 elektrikli otomobilin Li-Ion batarya kullanacağı duyurulurken, batarya kapasitesi maalesef paylaşılmadı. Şimdilik fiyat listesi yayınlanmamış olsa da Temmuz veya Ağustos aylarında satışa çıkması beklenen S9'un 38 bin 200 euro ve 64 bin 300 euro fiyat aralığına sahip olması bekleniyor.

İşte Stelato S9 duyurulan özellikleri:

ÖzellikDeğerUzunluk5.160 mmGenişlik1.987 mmYükseklik1.486 mmDingil Mesafesi3.050 mmMotor SeçenekleriTek arka motorlu versiyon: Maksimum Güç Çıkışı: 227 kW/ 304 beygir gücüÇift motorlu versiyon (Arka Motor): Maksimum Güç Çıkışı: 227 kW/ 304 beygir gücüÇift motorlu versiyon (Ön Motor): Maksimum Güç Çıkışı: 158 kW/ 211 beygir gücüBatarya TeknolojisiCATL'den Li-Ion ternary ve "Li-ion ternary + lithium iron manganese phosphate" teknolojisi

Kaynak: Shiftdelete

Huawei, Pekin, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement