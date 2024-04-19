Gündemden düşmeyen şirketlerden Huawei, bu sefer de yeni Kirin 9010 işlemcisinin Snapdragon 8 Gen 3 modeline karşı gösterdiği performansla konuşuldu. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak işlemcinin, resmi olmayan performans testleri şimdiden ortaya çıkmış durumda. Emsallerine göre uygun maliyetli olarak değerlendirilen ürünün, verimlilik anlamında da önemli bir yol katettiği iddia edilmişti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Kirin 9010, Snapdragon 8 Gen 3 karşısına çıktı
Yapılan Geekbench 6 testinde tek çekirdek tarafında 1442, çoklu çekirdekte ise 4471 puan alan Kirin 9010, böylece kendinden bir önceki modele göre %8 oranında bir performans artışı sağlıyor. Fakat aynı testte tek çekirdekte 2120, çoklu çekirdekte ise tam 6500 puan alan Snapdragon 8 Gen 3, bu anlamda Huawei işlemcisine gözle görülür bir fark atmış durumda. Gen 4 modelinin de yakında çıkacağını düşünürsek, aradaki güç farkının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Fakat sektör otoriteleri Kirin 9010'un günlük kullanımda Snapdragon ile büyük bir deneyim farkı yaratmayacağını, bu büyük performans farkının ise yalnızca oyun tarafında kendini göstereceğini öne sürüyor. Ancak Huawei'nin yeni nesil Mate 70 modelinin çok daha iyi bir işlemciye sahip olacağı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin yeni nesil işlemcilerinin geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Huawei marka bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei'nin yeni Kirin 9010 işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı - Son Dakika
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