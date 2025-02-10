Hukuk ve yapay zeka: Ceza avukatı Yıltay Günay\'dan çarpıcı açıklamalar

Teknoloji

Haberler.com stüdyosunda Ebru Toğuşlu'nun konuğu olan ceza avukatı Yıltay Günay, hukuk ve yapay zekanın kesişim noktasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hukukun bilim ve teknolojiyle uyum içinde olması gerektiğini belirten Günay, yapay zekanın karar süreçlerindeki rolüne dair çekincelerini dile getirdi.

HUKUK VE TEKNOLOJİ UYUM İÇİNDE OLMALI

Yıltay Günay, hukukun değişen dünya düzenine ayak uydurması gerektiğini ifade ederek, "Bilim ve teknoloji her zaman gelişir, hukuk da buna uyum sağlar" dedi. Ancak yapay zekanın karar alma süreçlerine dahil olmasının riskler barındırdığını savunan Günay, "Yapay zeka biraz sakinleştirebilir ama karar aşamasında doğru olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle bu konudaki çekincelerini dile getirdi.

İTİBAR ZEDELENMESİ VE DOLANDIRICILIK ARTIYOR

Günay, hukuk sisteminde karşılaşılan sorunlardan birinin itibar zedelenmesi olduğunu ifade ederken, dolandırıcılık vakalarının da oldukça yaygınlaştığını vurguladı. "Dolandırıcılık çok fazla var, herkes dolandırılıyor" diyerek bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

CESARET VE ŞANS BAŞARIYI GETİRİR

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Günay, başarılarında babaannesinin büyük bir katkısı olduğunu söyledi ve "Şans, cesaret sever" diyerek risk almanın önemine dikkat çekti.