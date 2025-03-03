Hyundai Motor Türkiye elektrikli araç üretimine hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Hyundai Motor Türkiye elektrikli araç üretimine hazırlanıyor

Hyundai Motor Türkiye elektrikli araç üretimine hazırlanıyor

Hyundai Motor Türkiye, 2026 yılında başlamayı planladığı elektrikli araç üretimi için hazırlıklara başladı. Bu genişleme, markanın Avrupa otomotiv pazarındaki rolünü artırırken Türkiye'nin üretim sektörünü de güçlendirecek. Yerli EV üretimi, markanın 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma hedefine katkı sağlayacak.

03.03.2025 16:35
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Hyundai Motor Türkiye, 2026 yılında üretmeyi planladığı elektrikli araç için hazırlıklara başlıyor. Bu genişleme, markanın Avrupa otomotiv pazarındaki rolünü artırırken aynı zamanda ülkenin üretim sektörünü de güçlendirecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

Yerli EV, markanın 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma hedefine de katkıda bulunacak.

Hyundai Motor Türkiye, ünvan değişikliğinden sonra şimdi de elektrikli araç üretimiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Türkiye'de elektrikli araç üretme planlarıyla birlikte üretim kapasitesini ve sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan Hyundai, aynı zamanda markanın karbon ayak izini azaltma hedefini de güçlendiriyor. Yerli elektrikli araç üretimi aynı zamanda ülke ekonomisini ve global yeşil mobiliteye geçişi de destekliyor.

Türkiye'deki İzmit fabrikasında üretilecek olan EV model, Hyundai'nin büyüyen elektrikli ürün gamına katkıda bulunacak ve Avrupa pazarının sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik artan talebini destekleyecek. Hyundai Motor Türkiye, elektrikli modelin yanı sıra içten yanmalı motorlu modeller üretmeye de devam edecek.

Buna ek olarak; Hyundai Motor Türkiye, geçtiğimiz günlerde, global otomotiv dünyasındaki rolünü daha iyi vurgulamak için "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi" olan ticari ünvanını da "Hyundai Motor Türkiye" olarak değiştirmişti.

Markanın yeniden yapılanma çabaları, Hyundai Motor Grubu'nun Kore dışındaki ilk ve en uzun süredir hizmet veren yurtdışı üretim merkezi konumunu da vurguluyor. 28 yılda üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, istihdama, ihracata ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunmaya da devam ediyor. Hyundai Motor Türkiye, mevcut üretim genişlemesine ek olarak yerel tedariğe de öncelik veriyor. Bu sayede araç bileşenlerinin yüzde 55'inden fazlası 50'den fazla tedarikçiden oluşan bir ağ aracılığıyla yerli olarak üretiyor. İzmit'te üretilecek EV'ler de bu oranı sürdürme hedefinde olacak.

Hyundai Motor Türkiye, tüm bu gelişmelerin ışığında elektrikli araç üretimini hızlandırarak hem rekabetçi konumunu hem de çevre dostu mobiliteye olan bağlılığını güçlendiriyor. Bu stratejik hamle, markanın 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma planlarını sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin marka adına Avrupa'daki önemli rolünü de güçlendiriyor.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Hyundai, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hyundai Motor Türkiye elektrikli araç üretimine hazırlanıyor - Son Dakika

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