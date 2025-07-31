ICRYPEX, hakkında çıkan haberleri yasa dışı yollarla engellemeye çalışıyor

İmajı yerle bir olan kripto para borsası ICRYPEX, yasa dışı yollarla ajanslar üzerinden ilettiği reklam kodlarıyla haber sitelerini hedef alarak okuyucuların ilgili haberlere erişimini engelliyor. Okuyucular, haber sitelerinde yer alan Gökalp İçer ve sahibi olduğu ICRYPEX ile ilgili haberleri açmak istediğinde, sayfaya haberin anlık olarak geldiği ve sonrasında sayfanın beyaza düştüğü görülüyor.

"Uyuşturucu madde temini" ve "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu bulunan Gökalp İçer ve sahibi olduğu ICRYPEX A.Ş'nin mal varlıklarına; çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğunun tespit edilmesinin ardından el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in adı, uyuşturucu madde temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi'nin komada olmasıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast" ile öldürmeye teşebbüs suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen İçer, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İçer, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Düzenlenen operasyon kapsamında Gökalp İçer ile sahibi olduğu ICRYPEX A.Ş'nin mal varlıklarına el konulmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/162213 sayılı soruşturma dosyası kapsamında çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX hakkında 30/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir. Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."