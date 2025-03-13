Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Milyonlarca abonesi olan Telekomünikasyon şirketi Turknet, siber saldırının hedefi oldu. Darkweb'te bir grup hacker Turknet'ten milyonlarca vatandaşın kişisel verisini çaldığını belirten bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda binlerce insanın birçok bilgisi var. İsim soyisim, telefon numarası, kredi kartı bilgilerinin de yer aldığı liste adeta şok etkisi yarattı.

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA SALDIRDI

Siber saldırıyı gerçekleştiren "hades_hgs" adlı bir Darkweb üyesi TurkNet'i önce tehdit ettiğini ardından da saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Cezaevinden henüz tahliye olduğunu belirten şahıs, sıkıldığını ve kendine bir hedef aradığını, kendisine Turknet'i hedef olarak seçtiğini ve bazı veriler elde ettiğini yazdı. Turknet hakkında bilgilere de yer veren söz konusu kullanıcı ardından çok sayıda kullanıcının isim soyisim, telefon numarası, TC kimlik numarası, açık adresi dahil birçok bilgisinin yer aldığı liste paylaştı.

Turknet, iki milyon kullanıcısının verilerinin çalındığı iddialarına yanıt verdi. Şirket, konuyla ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarını paylaştı ve müşterilerini bilgilendirdi. Turknet'ten yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının kullanıcıların "Finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta" olduğu bildirildi.

TURKNET'TEN AÇIKLAMA: FİNANSAL BİLGİLERİ VE KULLANICI PAROLALARINI KAPSAMIYOR

Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Dünyada ve Türkiye'de giderek artan siber saldırılar kapsamında, TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

Öncelikle, hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya sorun yaşanmadığını belirtmek isteriz.

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Bu olaydan etkilenen müşterilerimizle doğrudan iletişime geçerek tüm süreci şeffaf bir şekilde yönetmeyi sürdürüyoruz.

Siber güvenliği en üst seviyede tutmaya ve müşterilerimize kesintisiz, güvenilir hizmet sunmaya devam edeceğiz.