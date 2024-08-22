İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık, zorunlu hale getirdi - Son Dakika
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Teknoloji

İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık, zorunlu hale getirdi

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İkinci el teknolojik ürün satışına yeni düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş teknolojik ürünlerin bakanlık bilgi sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için alınan kararın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

22.08.2024 08:59  Güncelleme: 09:15
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Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu satışlarında yeni dönem başlıyor. Artan fiyatlar son bir yılda yenilenmiş teknolojik ürün piyasasında hareketi artırmıştı. Kırılan, arızalanan telefon ve tabletler, parçaları yenilenerek piyasaya geri kazandırılıyordu.

KAYIT İŞLEMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Firmalar yeniledikleri telefonları, isteklerine bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyorlardı. Ancak Ticaret Bakanlığı söz konusu yeni düzenlemeyle beraber o kayıt işlemini zorunlu kıldı. Firmalar, yenilenmiş telefonları satabilmek için artık kayıt yaptırmak zorunda...

"MÜŞTERİ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Show Haber'e değerlendirmelerde bulunan telefon satıcısı Kenan Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı bir cihaz olduğu için ne aldığını bilecek" dedi.

KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK

Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor. Söz konusu karar sadece cep telefonu ve tabletleri kapsamıyor. Aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları için de kayıt zorunluluğu getirildi. Alınan karar 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık, zorunlu hale getirdi

Ticaret Bakanlığı, Cep Telefonu, Ekonomi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık, zorunlu hale getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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