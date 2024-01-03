 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü

Domain ücreti ödenmediği ve başka bir şirketin alan adını satın aldığı öne sürülen ilan sitesi sahibinden.com'da gece yarısından bu yana yaşanan erişim problemi çözüldü.

İlan sitesi Sahibinden\'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
03.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:27
Abone Ol

İlan sitesi sahibinden.com'da gece yarısından bu yana devam eden erişim sıkıntısı çözüldü.

SAHİBİNDEN'E SAATLERCE ERİŞİLEMEDİ

Türkiye'nin önde gelen ilan sitesi sahibinden.com'a gece yarısından itibaren hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sıkıntısı yaşandı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karıştı.

ERİŞİM SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

Sıkıntıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürüldü. Şirket yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, erişim sıkıntısı da saatler sonra çözülebildi. Kullanıcılar, sahibinden.com'a yeniden girmeye başladı.

İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu çözüldü

Öte yandan Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu çözüldü

"ALAN ADI BAŞKA FİRMA TARAFINDAN SATIN ALINMADI"

Sahibinden şirketi alan adının başka bir şirket tarafından satın alındığı iddialarıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/ firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu çözüldü
YORUMLAR

Sahibinden, Emlak, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü - Son Dakika


19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement