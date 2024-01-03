Sahibinden.com\'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

İlan sitesi Sahibinden.com'a bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırken, ortaya önemli bir iddia atılmış durumda. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürülürken, firmadan konu hakkında bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Kullanıcılar sosyal medyada konu hakkında yüzlerce paylaşım yaptı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;