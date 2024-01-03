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Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

İlan sitesi Sahibinden.com'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Şirketin domain ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı iddiaları ortaya atıldı. Sahibinden'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan teknik sorunun en kısa sürede çözüleceği ve yeniden bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Sahibinden.com\'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
03.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 13:05
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İlan sitesi Sahibinden.com'a bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırken, ortaya önemli bir iddia atılmış durumda. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürülürken, firmadan konu hakkında bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

İlan sitesi sahibinden'e erişilemiyor! Şirketten açıklama geldi

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Kullanıcılar sosyal medyada konu hakkında yüzlerce paylaşım yaptı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;

İlan sitesi Sahibinden'e erişilemiyor! Şirketten açıklama geldi
İlan sitesi Sahibinden'e erişilemiyor! Şirketten açıklama geldi
İlan sitesi Sahibinden'e erişilemiyor! Şirketten açıklama geldi
YORUMLAR (1)
  • KADİR AYDIN: bunlarda insanı soymaya başladılar inşallah komple kapanır Yanıtla 2 1

Sahibinden, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi - Son Dakika


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Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
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SON DAKİKA: Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi - Son Dakika
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