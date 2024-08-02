Instagram'a BTK Tarafından Erişim Engeli: Hukuki ve Ekonomik Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Instagram'a BTK Tarafından Erişim Engeli: Hukuki ve Ekonomik Etkileri

Instagram\'a BTK Tarafından Erişim Engeli: Hukuki ve Ekonomik Etkileri

BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu durum, Türkiye'deki milyonlarca Instagram kullanıcısını ve bu platform üzerinden gelir elde eden içerik üreticilerini, şirketleri yakından ilgilendiriyor. Instagram'ın Türkiye'deki yasal düzenlemelere uymak zorunda olduğu ve bu durumun kullanıcılar ve şirketler üzerindeki etkileri hukuki açıdan değerlendiriliyor. İçerik üreticileri, influencer'lar ve küçük işletmeler, Instagram'dan elde ettikleri gelir kaynağını kaybedebilir.

02.08.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Bu karar, Türkiye'deki milyonlarca Instagram kullanıcısını ve bu platform üzerinden gelir elde eden içerik üreticilerini, şirketleri yakından ilgilendiriyor. Avukat Atakan Karataş'ın değerlendirmesiyle bu durumu hukuki boyutunu ele aldık.

Yasal Dayanaklar ve Instagram'ın Yükümlülükleri

Instagram, Türkiye'deki yasal düzenlemelere uymak zorunda olan sosyal ağ sağlayıcılarından biridir. 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, sosyal ağ sağlayıcılarına çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu kanun, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruma amacıyla sosyal medya platformlarının temsilci atama, veri lokalizasyonu sağlama, içerik kaldırma taleplerine yanıt verme ve raporlama yapma gibi yükümlülüklerini belirlemektedir. Ayrıca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da, internet ortamında işlenen suçlarla mücadele ve içerik kaldırma taleplerine yönelik hukuki çerçeveyi oluşturur.

Av. Atakan Karataş'a göre, Instagram'ın Türkiye'de temsilci ataması, platformun yasal yükümlülüklerinin sadece bir kısmını karşılamaktadır. Diğer önemli yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Özellikle içerik kaldırma taleplerine yanıt verilmemesi, raporlama yapılmaması gibi durumlar, BTK'nın ciddi yaptırımlar uygulamasına neden olabilir. 7253 ve 5651 sayılı Kanunlar kapsamında, bu yükümlülüklere uymayan sosyal ağ sağlayıcıları yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Kullanıcılar ve Şirketler Üzerindeki Etkiler

Instagram'ın erişime kapatılması, platform üzerinden gelir elde eden kullanıcılar ve şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. İçerik üreticileri, influencer'lar ve küçük işletmeler, Instagram'dan elde ettikleri gelir kaynağını kaybedebilir. Bu durum, özellikle sözleşmeli çalıştıkları markalarla olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, e-ticaret yapan şirketler, ürünlerini tanıtmak ve satış yapmak için önemli bir platformu kaybetmiş olacaklar. Bu da hem satış gelirlerinde düşüşe hem de müşteri ilişkilerinde zorluklara yol açabilir.

Şirketler, ajanslarla aralarındaki sözleşmelerde mücbir sebep maddelerine dayanarak haklarını saklı tutabilirler. Bu maddeler, beklenmedik ve kontrol edilemeyen durumlar nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda taraflara haklar tanır. Ajanslar da Instagram ile olan sözleşmelerinde aynı maddelere dayanarak, hizmetin ifa edilmemesi nedeniyle Instagram'a karşı haklarını talep edebilirler. Bu durum, ajansların ve şirketlerin Instagram'ın hizmet kesintisi nedeniyle maruz kaldıkları zararların tazmin edilmesi için hukuki yollara başvurmasına olanak tanır.

Sonuç ve Öneriler

Av. Karataş, Instagram'ın Türkiye'deki yasal yükümlülüklerine tam uyum sağlamasının önemini vurgulamaktadır. Bu süreçte, platformun kullanıcılarının ve şirketlerin mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Karataş, Instagram'ın BTK ile iş birliği yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir. Aksi takdirde, platforma yönelik erişim engeli devam edebilir ve bu durum, kullanıcılar ve şirketler için ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir.

Bu gelişmeler, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyum sağlama zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kullanıcıların haklarının korunması ve platformların güvenilirliğinin sürdürülmesi, yasal uyumluluğun sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Sosyal Medya, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'a BTK Tarafından Erişim Engeli: Hukuki ve Ekonomik Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:55:23. #1.11#
SON DAKİKA: Instagram'a BTK Tarafından Erişim Engeli: Hukuki ve Ekonomik Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement