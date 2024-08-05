Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike

Instagram\'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike

Instagram kullanıcılarının bazıları BTK'nın getirdiği erişim kısıtlamasını Sanal Özel Ağ yani VPN'e bağlanarak aşmaya çalışıyor. Uzmanlar ise özellikle ücretsiz VPN'nin güvenlik açığı içerdiğini, şifrelerinizin ya da kişisel bilgilerinizin çalınıp satılabileceği konusunda uyarıyor.

05.08.2024 09:29
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Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

İNTERNET TRAFİĞİNİZ İZLENİYOR

Ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabilir" uyarısında bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Ayrıca internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN'lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullanabiliyor. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.

VPN KULLANIMININ RİSKLERİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:

  1. Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
  2. Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.
  3. Yavaş Bağlantı: Bazı VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
  4. Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.
  5. Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler arasında büyük yarış var

Instagram, Güvenlik, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • HAKAN GENCER: Siz merak etmeyin sevgili yetkililer kimse bizim beş para etmez hesaplarımızı inceleyip satmaz siz aliskinsiniz satmaya 165 34 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk: girmeyin bir şey olmaz bu ülkenin değerlerine saygısı olmayana yer yok 71 93 Yanıtla
    Gündüz: Bu ülkenin değerlerini sen mi belirliyorsun? Sen kimsin! 75 59 latestnews: Bu konuya verilen tepkinin sadece instagramla alakası yok. Devlet yetkilileri instagrama had bildirmeye çalışacağına, ekonomiyi toparlasın. Eğitim, sağlık, bilim gibi alanlarda yenilikler ve teşvikler yapsın. Bu ülkenin değeri de ancak öyle bilinir, instagram kapatmakla değil. 65 30
  • Ahmet Kurtoğlu: kullanmayın olur biter yahu niye bu kadar önemli oldu bu Instagram sanki onsuz yaşayamam tavırları var insanların üzerinde 84 53 Yanıtla
  • Soner ÇIBUK: Ya ülkede para yok VPN kullanan kullanıcıların cebinde kaç para vardır geçirseler ne olacak :) 89 25 Yanıtla
  • Şehribanu A: ciddisin, bizi gerçekten korktug. Instagram'ın yasak olduğu tüm dünya VPN kullanıyor. Instagram'ı kapatırsanız kimsenin kullanmayacağını mı düşündünüz? Kimsenin Instagram'ı kullanmasını istemiyorsanız ülkedeki interneti kapatın. )))) Bu platformda bazı kişilerin bir işi var; bu platform sadece eğlence amaçlı değil. 62 31 Yanıtla
  • ahmet ergin: Girmeyin vpn le olsun bitsin 24 32 Yanıtla
  • Emin Korkmaz: Açılsın o zaman , ben milleti kısıtlama durumlarını geçeli çok oldu. Fakat instagram tiktok , X veya watpadd gibi bir ortam değil. Büyük E-ticaret hacimi dönen , girişimcilerin hem yurt içi hem de yurt dışı proje reklamlarını yönettikleri bir platform. Bu ülkede bir çok şeyde vergi alınırken maddi darlık var diyip millete vergiler yüklenirken , günlük 600 ile 800 Milyon TL E-ticaret hacimi olan bir platformu kapatmak bana saçma geliyor. 26 14 Yanıtla
  • Mehmet Csr: Ucretsiz vpn var mi hngisine girsem ucret diyorlar bi yqrdimci olun 3 21 Yanıtla
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