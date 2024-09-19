Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı

Geniş Video İzle

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, AOG hesabının paylaştığı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını kaldırdı. Kaldırma gerekçesi olarak 'topluluk standartları' gösterildi. Instagram, Atatürk'ün 'tehlikeli kişi' olarak tanımlandığını ve bu tür sembollerin paylaşımının topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

19.09.2024 14:48  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kısıtlamalarını sürdürüyor. Son dönemlerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da dahil olmak üzere bir çok gönderiyi kaldıran İnstagram bu sefer de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı skandal bir karar aldı. Amacı Olmayan Grup (AOG) isimli hesap tarafından paylaşılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdığı açıklandı. Atatürk fotoğrafı platformun hikaye kısmında herhangi bir yazı eklenmeden paylaşıldı. Instagram, kaldırma gerekçesi olarak "topluluk standartları"nı gösterdi.

Instagram, Atatürk'ün Fotoğrafını 'Tehlikeli Kişi' Gerekçesiyle Kaldırdı

ATATÜRK FOTOĞRAFINI 'TEHLİKELİ KİŞİ' OLARAK TANIMLADI

AOG hesabına Instagram tarafından gönderilen mesajda, Atatürk'ün "tehlikeli kişi" olarak tanımlandığı ve bu tür sembollerin paylaşımının topluluk kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

GÖRENLER TEPKİ VERDİ

Kullanıcı, Instagram'ın bu kararına itiraz ederek, konuyla ilgili ekran görüntülerini başka bir sosyal medya platformunda paylaşarak, "Bu ne rezalet, hayırdır? Böyle bir şey için shop diyenler oluyor, Allah aşkına böyle insanlar değiliz" şeklinde tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Sosyal Medya, Instagram, Instagram, Teknoloji, 3-sayfa, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Güney:
    :)))) 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement