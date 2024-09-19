Instagram, Atatürk'ün Fotoğrafını 'Tehlikeli Kişi' Gerekçesiyle Kaldırdı

Teknoloji

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kısıtlamalarını sürdürüyor. Son dönemlerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da dahil olmak üzere bir çok gönderiyi kaldıran İnstagram bu sefer de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı skandal bir karar aldı. Amacı Olmayan Grup (AOG) isimli hesap tarafından paylaşılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdığı açıklandı. Atatürk fotoğrafı platformun hikaye kısmında herhangi bir yazı eklenmeden paylaşıldı. Instagram, kaldırma gerekçesi olarak "topluluk standartları"nı gösterdi.

ATATÜRK FOTOĞRAFINI 'TEHLİKELİ KİŞİ' OLARAK TANIMLADI

AOG hesabına Instagram tarafından gönderilen mesajda, Atatürk'ün "tehlikeli kişi" olarak tanımlandığı ve bu tür sembollerin paylaşımının topluluk kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

GÖRENLER TEPKİ VERDİ

Kullanıcı, Instagram'ın bu kararına itiraz ederek, konuyla ilgili ekran görüntülerini başka bir sosyal medya platformunda paylaşarak, "Bu ne rezalet, hayırdır? Böyle bir şey için shop diyenler oluyor, Allah aşkına böyle insanlar değiliz" şeklinde tepki gösterdi.