Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar - Son Dakika
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Teknoloji

Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar

Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye\'nin Instagram\'a kabul ettirdiği şartlar

2 Ağustos'ta Türkiye'de erişime engellenen Instagram, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği toplantıların sonucunda bazı şartları sağlamak koşuluyla tekrar açıldı. O şartlar arasında ise Türk kullanıcıların hakları ve hesaplarının güvenceye alınması, PKK,FETÖ gibi terör örgütü propagandalarının Instagram'da yapılmaması gibi önemli başlıklar yer alıyor.

11.08.2024 08:24
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos'ta "Katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'yla varılan anlaşmayı duyurarak şirketin, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etti. Böylelikle milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram yeniden erişime açıldı.

"ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPMA SÖZÜ"

Instagram ile süren toplantılardaki gelişmeleri duyuran Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Instagram'a erişim engelinin saat 21.30 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Meta'nın Türkiye'den gelen taleplere göre kabul ettiği şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

Türk kullanıcıların hakları ve hesapları güvenceye alınacak.

Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'dan kaldırılacak.

Herhangi bir yasal problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililerle en hızlı şekilde iletişime geçecek.

BAKANLIK 3 BAŞLIK ALTINDA DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise yasal uyum ve içerik kaldırma, kullanıcı hakları ve hesap güvencesi, terörle mücadele ve içerik denetimi gibi başlıklar altında kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar yer aldı.

"Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Meta Platforms Şirketinin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur:Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:

Yasal Uyum ve içerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda,Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır.

Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyar yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.

Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda süreçte is birliği yapan Meta Platforms yetkilileri ve paydaşlara teşekkür ediyor, Instagram'ın bugün saat 21.30 (TS) sularında yeniden erişime açılacağını bildirmek istiyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Instagram, Türkiye, PKK, Sosyal Medya, Hukuk, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: aileleri yakından ilgilendiren konuların kararı vatandaşlar vermeli artık oylama yapılabilirdi demokratik bir şekilde açılsın açılmasın kararını verebilirdik oyumuz kesinlikle AÇILMASIN yönünde olacaktı 68 23 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Keşke hiç açılmasaydı ve tiktok gibi uygulamalarda kapatılsaydı. Ülke olarak sosyal medya konusunda kontrolden çıktık. Yuva yıkmalar, kavgalar, çocukların ahlakını bozan haller. Saymakla bitmeyen olumsuz etkileri çok. 75 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Demekki neymiş zor oyunu bozarmış şöyle yola gelin bakalım burası muz cumhuriyeti değil 25 3 Yanıtla
  • serkan Abasar: ve sonuncu şart instagrm ve diğerleri adam olacak, ulaştırma ve altyapı bakanlığında ki muhattap yetkililerinin sözünden çıkmayacak. 19 3 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Saloko. İnek şaban Fılim. Salı sallanır. Gündem. ?? Çevirme. Hakkım. Haram olsun. Hangi bankaya gitsem. İnsanlar faize para yatırıyor. Tiç bitti 4 9 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: bunların hepsi vatandaşın dikkatini başka yere çekme çabasıdır,,siz bana çürük domates toplayan insanlardan bahsedin 4 6 Yanıtla

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