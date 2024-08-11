Saat 21.30'da herkes gibi Instagram'a giren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı." dedi.
Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı. Milyonlarca kullanıcı, yeniden Instagram'a akın etti.
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın erişime açılmasıyla birlikte kötü bir sürprizle karşılaştı. Alpdoğan Instagram'a girdiğinde hesabının kapatılmış olduğunu gördü.
Twitter hesabından paylaşım yapan Alpdoğan duruma isyan etti. Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo" dedi.
Son Dakika › Teknoloji › Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı - Son Dakika
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