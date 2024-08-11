Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı

Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan\'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı

Çektiği esprili videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın açılmasıyla büyük şok yaşadı. Alpdoğan'ın Instagram hesabı kapatıldı. Alpdoğan yaptığı açıklamada, ''Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı.'' ifadelerini kullandı.

11.08.2024 00:56
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Saat 21.30'da herkes gibi Instagram'a giren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı." dedi.

INSTAGRAM GÜNLER SONRA AÇILDI

Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı. Milyonlarca kullanıcı, yeniden Instagram'a akın etti.

OĞUZHAN ALPDOĞAN'IN HESABI KAPATILDI

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın erişime açılmasıyla birlikte kötü bir sürprizle karşılaştı. Alpdoğan Instagram'a girdiğinde hesabının kapatılmış olduğunu gördü.

"İÇERİDE 1,5 MİLYON TAKİPÇİ KALDI"

Twitter hesabından paylaşım yapan Alpdoğan duruma isyan etti. Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo" dedi.

Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı

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Son Dakika Teknoloji Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İhsan Aras: Üzülme yenisini açarsın koyunlar kendiliğinden toplanır yine :) 18 8 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Varılan anlaşmaya göre tüm hesaplar incelenip ahlaktan yoksun hesaplar kapatılacağı anladık Buda bir gelişme,evet yeni hesap açabilir lakin eskidi gibi içerikler üretemez:) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı - Son Dakika
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