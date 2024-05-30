Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişimde sıkıntı yaşıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişimde sıkıntı yaşıyor

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Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp, dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Meta'ya ait olan bu platformlarda yaşanan kesintiler, kullanıcıları olumsuz etkiliyor. Kullanıcılar, Instagram ve WhatsApp'a erişememe sorunu yaşarken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler arasında uygulamanın önbelleğinin ve verilerinin tamamen silinmesi yer alıyor. Ancak, kesintinin nedeni hala belirsiz.

30.05.2024 14:11
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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'ın çöktüğüne dair şikayetler gelmeye başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan 2 uygulamaya erişim sorunları yaşıyor. Android ve iOS kullanıcıları akıllı telefonlarında hatayla karşılaşıyor.

SİSTEM ARIZASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Meta'dan, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin ne kadar süreceği ve ne zaman düzeleceği hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

SORUNU DÜZELTMEK İÇİN BİR YÖNTEM BULUNUYOR

Uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek problemi ortadan kaldırabiliyor. Bunu denemek için;

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Instagram'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

Sorunun düzelmemesi halinde herhangi başka bir yöntem bulunmuyor.

Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişimde sıkıntı yaşıyor

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Son Dakika Teknoloji Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişimde sıkıntı yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişimde sıkıntı yaşıyor - Son Dakika
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