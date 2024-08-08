Intel\'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi

Teknoloji

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'e, hissedarları tarafından bazı sorunları gizlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Intel'in bilançosu, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını göstermişti. Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilemiş ve şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

HİSSEDARLAR INTEL'E DAVA AÇTI

Intel'in hissedarları, CEO Patrick Gelsinger ve CFO David Zinsner'a San Francisco Federal Mahkemesi'nde dava açarak bazı sorunların gizlendiğini savundu. Dava haberinin ardından, şirketin piyasa değeri tek bir günde 32 milyar dolardan fazla düştü.

ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARACAK

Öte yandan Intel, geçen hafta işçilerinin yüzde 15'inden fazlasına denk gelen 15 bin kişiyi işten çıkararak yeniden yapılanma kararı alacağını duyurmuştu. Şirket, AMD, Nvidia, Samsung ve TSMC gibi rakip çip üreticileriyle rekabette ve yapay zekadaki büyümeden faydalanmakta zorlanıyor.