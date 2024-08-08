Intel'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi - Son Dakika
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Teknoloji

Intel'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi

Intel\'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi

Bilançosunu açıklaması sonrası hisseleri yüzde 26 değer kaybeden dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'e bir kötü haber daha geldi. Şirketin yatırımcıları, bazı sorunları gizlediği gerekçesiyle Intel'e dava açtı. Dava sonucu şirketin piyasa değeri son 24 saatte 32 milyar dolar eridi.

08.08.2024 20:33
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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'e, hissedarları tarafından bazı sorunları gizlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Intel'in bilançosu, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını göstermişti. Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilemiş ve şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi

HİSSEDARLAR INTEL'E DAVA AÇTI

Intel'in hissedarları, CEO Patrick Gelsinger ve CFO David Zinsner'a San Francisco Federal Mahkemesi'nde dava açarak bazı sorunların gizlendiğini savundu. Dava haberinin ardından, şirketin piyasa değeri tek bir günde 32 milyar dolardan fazla düştü.

ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARACAK

Öte yandan Intel, geçen hafta işçilerinin yüzde 15'inden fazlasına denk gelen 15 bin kişiyi işten çıkararak yeniden yapılanma kararı alacağını duyurmuştu. Şirket, AMD, Nvidia, Samsung ve TSMC gibi rakip çip üreticileriyle rekabette ve yapay zekadaki büyümeden faydalanmakta zorlanıyor.

Intel, Hukuk, Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel'in hissedarları şirketi mahkemeye verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • YILMAZ GÜL: masum insanların canları kanları üzerine kurulan her saltanat bir gün gelir bir anda tepe taklak oluverir. zulüm ile âbad olanın ahiri berbat olur. 6 1 Yanıtla

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