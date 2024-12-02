Fiber altyapıdan rahatsız olan hükümet harekete geçti. Fiber internet altyapısı sıralamasında 38 OECD ülkesi arasında 26'ncı sırada bulunan Türkiye'de internet hızı istenilen seviyenin yanına bile yaklaşamadı. Büyükşehirlerde bile fiber altyapısı yeterli seviyede görülmezken diğer kentlerde yok denilecek kadar az.
Sektörün öncü firmalarının oluşturduğu fiber altyapılardan sadece söz konusu firmaların abonelerin kullanması ise sorunlar yaşanmasına neden oluyor.
Ekim ayında yaptığı açıklamada fiber altyapının yetersizliğinden bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
Reuters'ın haberine göre hükümetin firma ayrımı yapmadan tüm operatörlerin altyapılarını tek bir şirket altında birleştirmeyi planladığı belirtildi.
Son Dakika › Teknoloji › İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)