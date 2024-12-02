İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek - Son Dakika
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Teknoloji

İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek

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Hükümet internet altyapısı için harekete geçti. Her operatörün altyapısını sadece kendi abonelerine sunmasından rahatsızlık duyulunca tüm altyapıları tek bir şirket altında birleştirme kararı verildi.

02.12.2024 10:10
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Fiber altyapıdan rahatsız olan hükümet harekete geçti. Fiber internet altyapısı sıralamasında 38 OECD ülkesi arasında 26'ncı sırada bulunan Türkiye'de internet hızı istenilen seviyenin yanına bile yaklaşamadı. Büyükşehirlerde bile fiber altyapısı yeterli seviyede görülmezken diğer kentlerde yok denilecek kadar az.

Sektörün öncü firmalarının oluşturduğu fiber altyapılardan sadece söz konusu firmaların abonelerin kullanması ise sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

BAKANLIK ADIM ATTI

Ekim ayında yaptığı açıklamada fiber altyapının yetersizliğinden bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

ALTYAPILAR TEK BİR ŞİRKET ÇATISINDA BİRLEŞTİRİLECEK

Reuters'ın haberine göre hükümetin firma ayrımı yapmadan tüm operatörlerin altyapılarını tek bir şirket altında birleştirmeyi planladığı belirtildi.

İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek

Teknoloji, Ekonomi, Hükümet, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnternet aboneliğinde yeni dönem başlıyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AKN OGZ:
    Siz önce soygunculuk yapan Telekom şirketlerine el atın Türk halkını soyuyorlar 63 4 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    Hindistan bile bizden hızlı internet kullanıyor 15 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    sektörde tek elden birleşecekler ki halkı daha iyi soyabilelim diye 6 2 Yanıtla
  • Murat Aydoğdu:
    aylık internet ücreti 1000 tl tek catı altında toplanırsa fıyat ne olur siz düşünün 0 0 Yanıtla
  • Salim TUFANER:
    Türk telekomu İnternet ve telefon tariferini fiyat ve kalite anlamında bizi kıskanan Almanya ile kiyaslayalim on senedir alt yapı olarak ne yapmış onada bir bakalım 0 0 Yanıtla
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