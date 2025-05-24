Ticaret Bakanlığı, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak tüketicileri koruyan önemli mevzuat değişiklikleri yaptı. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.
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24.05.2025 10:34:24. #7.13#
SON DAKİKA: İnternet üzerinden alışverişlerde tüketici lehine yeni kararlar belli oldu - Son Dakika
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