İnternet üzerinden 100 liraya matkap bulan adam, ürünün ucuzluğuna kayıtsız kalamayarak sipariş verdi. Adam, eve gelen paketin içinden çıkan yapışkanlı matkap etiketini görünce şaşkına döndü.
Paketi açan adam, "Ben normal matkap zannettim 100 lira diye. Stickermış. Matkabımız geldi. Açıyoruz." dedi. O anları kayda alan kişinin "Ben sana dolandırılırsın demedim mi?" sorusuna adam, "Beni kimse dolandıramaz. Ücretini verdik, aldık. 10 liraya matkap alacak halimiz yok." şeklinde yanıt verdi. Ardından matkap etiketini çıkaran adam buzdolabına yapıştırdı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların çoğu videoya, "100 liraya matkap mı olur?" şeklinde yorum yaptı.
Son Dakika › Teknoloji › İnternetten 100 liraya matkap siparişi veren adam paketten çıkanı görünce şaşkına döndü - Son Dakika
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