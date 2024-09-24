iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

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20 Eylül'de Türkiye'de satışa sunulan iPhone 16 ve modellerini almak için mağaza kapılarında kuyruk oluşturanların büyük çoğunluğunun telefon satıcıları olduğu ortaya çıktı. Yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da sıraya dahil ederek stokları adeta kapıştı.

24.09.2024 12:27
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Apple'ın son ürünü iPhone 16 ve modelleri, 20 Eylül'de Türkiye'de satışa sunuldu. Lansmanın ardından mağaza kapılarında oluşan uzun kuyruklarda tanıdık yüzler vardı. Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi bu kez de kuyruğa girenlerin büyük çoğunluğunun telefon satıcıları olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK iPHONE 16 PRO MAX İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Apple'ın en yeni modelleri, mağaza kapılarında saatlerce bekleyen teknoloji meraklılarını ve fırsatçıları ağırladı. Özellikle iPhone 16 Pro Max modeli, hem 256 GB hem de 1 TB hafıza seçenekleriyle yoğun ilgi gördü. Apple'ın en pahalı modeli olan bu cihazlar, kısa sürede tükenirken, satış fiyatları 64 bin 999 TL ile 119 bin 999 TL arasında değişiyordu.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

50'DEN FAZLA CİHAZ ALAN BİLE VAR

Yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da sıraya dahil ederek stokları adeta kapıştı. Bir telefoncunun yakınları aracılığıyla 50'den fazla iPhone 16 Pro Max aldığı öğrenildi. Apple mağazalarından veya internet sitesinden sipariş verenlerin cihazlarına 6 hafta sonra ulaşabilecekleri belirtilirken, telefonculardan hemen almak isteyenler 1 TB 16 Pro Max için 140-145 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN

Telefoncular, iPhone 16 ve modellerine olan yüksek talebin dolandırıcıların da iştahını kabarttığını vurgulayarak uyarılarda bulundu. "Apple'ın 120 bin TL'ye sattığı bir ürünü piyasada 110 bin TL'ye buluyorsanız, ortada bir sorun var demektir. Ucuz iPhone 16 diye bir şey olmaz" diyen telefon satıcıları, özellikle kapora dolandırıcılığına dikkat çekti. "Mağazadan aldım, ihtiyacım var" bahanesiyle ucuza satılan cihazlara kapora verip kaybolan dolandırıcıların, 'acil' diyerek vatandaşları kandırdığı belirtildi. Bu nedenle tüketicilerin, piyasa fiyatının altında tekliflere şüpheyle yaklaşmaları ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaları tavsiye edildi.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Iphone, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • sudem meliss:
    Birde Para yok derler Amerika yı zengin edin 145 43 Yanıtla
  • Fatih Kucuk:
    bizkm.milet firsat icin herseyi yapar 133 2 Yanıtla
  • orhan kocabıyık:
    Ne oldu bu millet aç aç diye bağırıp da bu sıralara isyan edenler hiçbir tanesini ses soluğu çıkmıyor onlar da biliyor stokçuların her yere dadandığını ama laf siyaset yapmak başka bir şey değil 88 34 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Eee demistik o zamanda al satci olduklarini trollerde hani memleketde fakirlik vardi edebiyati yapmislardi 92 18 Yanıtla
  • Depeche:
    troller her zaman ki gibi dot olmaya devamke 49 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Troller okudumu 45 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    aç millet aç 35 9 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Yan herkes zenginmi ancak 5 bin kişiden 1 kişi bu telefonu alıyo Enginlik nerede 20 15 Yanıtla
  • cemsit cemsir:
    hani bir laf vardır bedava mezar bulsalar içine atlıyacaklar.bukadar açgözlüğe pes doğrusu. 28 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Dikkat edin elinizde patlamasın! 26 1 Yanıtla
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