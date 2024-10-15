iPhone 16'nın satışı bir ülkede yasaklandı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16'nın satışı bir ülkede yasaklandı

iPhone 16\'nın satışı bir ülkede yasaklandı

Apple'ın yeni tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 16'nın satışına Endonezya'da yasak getirildi.

15.10.2024 13:15
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Teknoloji devi Apple'ın tanıtımını yeni yaptığı iPhone 16 serisinin satışlarının başlamasının üzerinden haftalar geçti. Milyonlarca insan dünyanın dört bir yanında satışa sunulan yeni iPhone 16'ları aldı. Ancak bu durum Endonezya'daki kullanıcılar ne yazık ki geçerli olmadı. Ada ülkesi, iPhone 16'ların satışına yasak getirdi.

Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasamita, iPhone 16'nın satış izni için Apple tarafından belirli zorunlulukların yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.

2 ŞART KOŞULDU

Söz konusu zorunluluklar arasında yerel yatırım taahhütlerinin yerine getirilmesi ve çeşitli sertifikaların yenilenmesi bulunuyor.

YÜZDE 40 YERLİ BİLEŞEN ZORUNLULUĞU

Kartasamita, Apple'ın 'Yerli İçerik Seviyesi' sertifikasını güncellemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu sertifika ile satışa konu ürünün en az yüzde 40'ının yerli bileşenlerden oluşması zorunlu kılınıyor. Mevcut süresi dolmuş durumda olan Apple'ın sertifikasının ise yenileme işlemleri henüz tamamlanmış değil.

YATIRIM TAAHHÜTLERİNDE EKSİKLİK

Şirket, ülkeye şu ana kadar 94,5 milyon dolar civarlarında bir yatırım yaptı. Ancak taahhüt edilen yatırım tutarı ise 109,6 milyon dolar. Aradaki farkın fazla olmaması, sorunun Apple tarafından kısa süre içerisinde çözülebileceği anlamını taşıyor.

Endonezya, Teknoloji, Apple, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 16'nın satışı bir ülkede yasaklandı - Son Dakika

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