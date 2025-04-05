iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde

ABD'nin yeni gümrük kararları, dünya genelinde ekonomik dalgalanmalara neden oldu. Bu tarifeler başta Çin olmak üzere Asya'nın çeşitli ülkelerinde üretim yapan Apple'ı vurdu. Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıkladığı gümrük tarifelerinden en çok etkilenen şirketlerden birisi oldu. Dün firmanın hisseleri yüzde 9.2 geriledi.

Firmanın başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde üretim tesisleri ve anlaşmaları bulunuyor. Son gelen tarifelerin artan maliyetler sebebiyle şirketi zam yapmaya zorlayacağından endişe ediliyor. Habertürk'ün haberine göre, Morgan Stanley analisti Erik Woodring konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi pazarlara yöneldi. Ancak bu ülkelere de aynı şekilde karşılıklı gümrük tarifeleri uygulanıyor. Yani kaçış yok. Apple, bu tarifelerin maliyetini dengelemek için ABD'deki ürün fiyatlarını yüzde 17-18 oranında artırmak zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 43'LÜK ARTIŞ GÜNDEMDE

Rosenblatt Securities analistleri iPhone maliyetlerinin yüzde 43 yükseleceğini ve Apple'ın bu maliyetlerin ne kadarını tüketiciye yansıtacağını karar vermek zorunda kalacak. Firmanın hesaplamasına göre Apple Watch maliyeti de yüzde 43 artacak. iPad'in maliyeti yüzde 42, Mac ve Airpod'un maliyeti ise yüzde 39 artacak. Apple son olarak yaptığı zamla 1 TB kapasiteli iPhone Pro Max'in Türkiye satış fiyatını 131.999 liraya yükseltti. ABD'de bu telefon 1.599 dolara satılıyor.

DAHA YENİ ZAMLANMIŞTI

Türkiye'de iPhone'un ABD satış fiyatının üzerine yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ekleniyor. Bunun yanında kurda oynaklık yaşandığı dönemlerde de ABD'ye göre ek zamlar gelebiliyor. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde gelen yüzde 10'luk zamla gördük.

iPHONE 16 MAX 188 BİN 758 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Tüm bunlar hesaba katıldığında ABD'de yüzde 17 zam yapıldığı senaryoda en pahalı iPhone olan 1 TB iPhone 16 Max'in fiyatı 131.999 liradan 154.437 liraya çıkacak. Yüzde 43 zam senaryosu gerçekleşirse Türkiye satış fiyatı 188.758 liraya çıkacak.

FARKLI ÜLKELERDEN PARÇALAR ÇİN'DE TOPLANIP iPHONE ÜRETİLİYOR

Bir iPhone üretilirken özel parçalar ve işlemcileri ABD'den; ekran panelleri, yonga setleri ve bellek Japonya, Kore ve Tayvan'dan; jiroskop Avrupa'dan ve nadir toprak mineralleri Moğolistan'dan geliyor. Farklı farklı ülkelerden sağlanan parçalar Çin'de bir araya geliyor. Dolayısıyla Trump'ın tarifelerinin nihai olarak ne kadar maliyet artışına yol açacağı ve Apple'ın bu artışlarının ne kadarını tüketiciye yansıtacağı önümüzdeki haftalar veya aylarda belli olacak.