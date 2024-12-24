İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi

Geniş Video İzle

İran'da iki yıldır erişime kapalı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yönelik engellemeler kaldırıldı.

24.12.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın internet güvenliğinden sorumlu en üst düzey konseyi, iki yıldan fazla süredir kısıtlamalara tabi tutulan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yönelik yasağı kaldırma yönünde oy kullandı.

Resmi IRNA haber ajansı, "WhatsApp ve Google Play yasağı, Siber Uzay Yüksek Konseyi üyelerinin oy birliğiyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

İLK ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

IRNA'nın aktardığına göre İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Hashemi, "Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı" dedi.

İRAN'DAKİ ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

İran'da 2022 yılında ardından Instagram, WhatsApp ve Google Play'e erişim engellenmişti. Mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim de 2018 yılında 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' engellenmişti.

İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi

Teknoloji, Whatsapp, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.