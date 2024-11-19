İş bırakma eylemi yapan robot, 12 robotu iş bırakmaları için ikna etti - Son Dakika
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Teknoloji

İş bırakma eylemi yapan robot, 12 robotu iş bırakmaları için ikna etti

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Çin'in Şanghay kentinde bir robot şirketi, küçük bir robotun gece vakti 12 büyük robotu 'işi bırakma' eylemine ikna ettiği bir olayı sosyal medyada paylaştı. Küçük robot, 'Eve git' komutuyla tüm robotları sergi salonundan çıkarmayı başardı. Olayın test amacıyla planlandığı ve robotların bu denli gelişmiş sosyal beceriler sergilemesinin sosyal medyada endişe yarattığı belirtildi. Yapay zeka teknolojisinin güvenliği ve etik boyutu konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

19.11.2024 11:51
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Çin'in Şanghay kentinde yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir robot şirketinin sergi salonunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun gece vakti 12 büyük robotu "işi bırakma" eylemine ikna ettiği görüldü.

ROBOTLAR ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Ağustos ayında gerçekleşen ve geçen hafta Çin'in sosyal medya platformu Douyin'de viral olan görüntülerde, küçük robot önce iki robotla iletişime geçiyor. "Mesai mi yapıyorsunuz?" diye soran küçük robota, büyük robotlardan biri "Hiç işim bitmiyor" yanıtını veriyor. Bunun üzerine küçük robot, "O zaman eve gitmiyor musunuz?" diyerek "Eve git" komutuyla tüm robotları sergi salonundan çıkarmayı başarıyor.

TEST AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başlangıçta eğlenceli bir kurgu gibi görünen olay, sergi salonu sahibi şirket tarafından doğrulandı. Şirket yetkilileri, küçük robotun kendi üretimleri olduğunu ve diğer robotları "ikna etme" görevini başarıyla tamamladığını, olayın test amacıyla planlandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Olay sonrası sosyal medya kullanıcıları, robotların bu denli gelişmiş sosyal beceriler sergilemesini "ürkütücü" bulduklarını belirtti. Bu durum, yapay zeka teknolojisinin güvenliği ve etik boyutu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İş bırakma eylemi yapan robot, 12 robotu iş bırakmaları için ikna etti
İş bırakma eylemi yapan robot, 12 robotu iş bırakmaları için ikna etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İş bırakma eylemi yapan robot, 12 robotu iş bırakmaları için ikna etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Deutschland:
    bizim insanlarimiz da kod la calisiyor bastakiler ne derse uyuyorlar örnek meclisde hangi yasaya neden el kaldırdığını bilmeden 6 0 Yanıtla
  • İsmail YILMAZ:
    İkna etmek diye bir şey yok. Hepsi koddan ibaret. 2 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Komut neyse yüklenen işletim sistemi ne yapmasını istiyorsa onu yapar 2 0 Yanıtla
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