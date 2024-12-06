İşte 20 bin TL'nin altında alınacak telefonlar listesi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Böylece sıfır, ikinci el ve yenilenmiş telefon alımında kullanılan kredi tutarı ile taksit sayısı yeniden belirlendi.

SIFIR TELEFONLARDA ÜST SINIR 12 AY

Kurum'dan yapılan açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA TAVAN 25 BİN TL TAVAN FİYAT OLDU

"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi.

YENİ UYGULAMA NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Halihazırda sıfır ve yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan ikinci el cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılamıyor. Bununla birlikte cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyor.

20 BİN TL ALTINDA HANGİ TELEFONLAR ALINABİLİR?

BDDK'nın kararıyla değişen taksit sayısının ardından yeni taksit yönetmeliğine göre alınabilecek telefonların neler olduğu gündeme geldi. İşte 20 bin TL altında alınabilecek akıllı telefon marka ve modelleri:

20 BİN İLE 15 BİN TL ARASINDAKİ AKILLI TELEFONLAR

Vivo V29lite 5G (8+256) Akıllı Telefon Siyah Elmas Işıltısı 19.999 TL

Huawei Nova 11 8GB/256 GB Yeşil Akıllı Telefon 19.999 TL

Samsung Galaxy A55 8/256 GB Akıllı Telefon Siyah 19.999 TL

Oppo Reno 11F 5G 8GB+256 GB Palmiye Yeşili Akıllı Telefon 18.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12GB/512GB Mor Akıllı Telefon 18.499 TL

Tecno Pova 6 Pro 12/256GB Akıllı Telefon Gri 16.999 TL

Realme 12 8GB+512GB Derin Yeşil Akıllı Telefon 16.999 TL

Tecno Camon 30 12/256GB Akıllı Telefon Bazalt Siyah 16.499 TL

Vivo V40lite (8+256) Akıllı Telefon Siyah Mor 16.499 TL

General Mobile GM Phoenix 5G Dual Carbon Siyah 8/256 GB Akıllı Telefon 15.499 TL

15 BİN İLE 10 BİN TL ARASINDAKİ AKILLI TELEFONLAR

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8GB/256GB Yeşil Akıllı Telefon 14.999 TL

Vivo V30lite (8+256) Akıllı Telefon Mercan Siyahı 14.999 TL

Realme 12 8GB+256GB Ufuk Mavisi Akıllı Telefon 14.999 TL

Infinix Note 40 8GB/256GB Akıllı Telefon Titan Altın 14.999 TL

Tecno Spark 20 Pro 12/256GB Siyah Akıllı Telefon 13.999 TL

Samsung Galaxy A25 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Açık Mavi 13.499 TL

Vivo Y28 8/256 Gb Akıllı Telefon Metalik Yeşil 12.999 TL

Oppo A60 8GB+256 GB Gece Moru Akıllı Telefon 11.999 TL

General Mobile GM 24 Pro Swan White 8+8 GB RAM 256 GB Cep Telefonu 11.599 TL

Xiaomi Redmi Note 13 8GB/256GB Mavi Akıllı Telefon 11.599 TL

Samsung Galaxy A15 8/256 Gb Akıllı Telefon Siyah 10.999 TL

Xiaomi Redmi 14C 8 + 256 GB Akıllı Telefon Siyah 10.599 TL

10 BİN İLE 9 TL ARASINDAKİ TELEFONLAR

Vivo Y36 8/128 GB Akıllı Telefon Altın Sarısı 9.999 TL

Tecno Camon 20 8GB/256 GB Buzul Pırıltısı Beyaz Akıllı Telefon 9.999 TL

Tecno Spark 20 8/256GB Akıllı Telefon Siyah 9.999 TL

Tecno Spark 20 8/256GB Akıllı Telefon Beyaz 9.999 TL

Tecno Spark 20 8/256GB Akıllı Telefon Parlak Sarı 9.999 TL

Realme 11 8GB+128GB Parlak Siyah 9.999 TL

Realme 11 8GB+128GB Işıltılı Altın 9.999 TL

Xiaomi Redmi 13 8GB+256GB Akıllı Telefon Okyanus Mavisi 9.999 TL

Xiaomi Redmi 13 8GB+256GB Akıllı Telefon Kumlu Altın 9.999 TL

Xiaomi Redmi 13 8GB+256GB Akıllı Telefon Gece Yarısı Siyahı 9.999 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Muhteşem Siyah 6+256 GB Akıllı Telefon 9.999 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Ayışığı Beyazı 6+256 GB Akıllı Telefon 9.999 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Yeşil Zerafet 6+256 GB Akıllı Telefon 9.999 TL

Oppo Reno A3 6GB+128 GB Yıldız Beyazı Akıllı Telefon 9.999 TL

Oppo Reno A3 6GB+128 GB Parlak Siyah Akıllı Telefon 9.999 TL

Vivo Y28 8/128 GB Akıllı Telefon Metalik Yeşil 9.749 TL

Vivo Y28 8/128 GB Akıllı Telefon Mercan Turuncusu 9.749 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Yeşil Zerafet 6+128 GB Akıllı Telefon 9.599 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Ayışığı Beyaz 6+128 GB Akıllı Telefon 9.599 TL

General Mobile GM Era 50 Dual Siyah 6+128 GB Akıllı Telefon 9.599 TL

9 BİN İLE 8 TL ARASINDAKİ TELEFONLAR

Xiaomi Redmi 13C 8GB/256GB Akıllı Telefon Gece Siyahı 8.999 TL

Xiaomi Redmi 13C 8GB/256GB Akıllı Telefon Lacivert 8.999 TL

Infinix HOT40İ X6528B 8/256 Akıllı Telefon Yeşil 8.999 TL

Infinix HOT40İ X6528B 8/256 Akıllı Telefon Siyah 8.999 TL

Infinix HOT40İ X6528B 8/256 Akıllı Telefon Altın 8.999 TL

Infinix HOT40İ X6528B 8/256 Akıllı Telefon Mavi 8.999 TL

Tecno Spark 20 8/128GB Akıllı Telefon Parlak Sarı 8.999 TL

Tecno Spark 20 8/128GB Akıllı Telefon Beyaz 8.999 TL

Tecno Spark 20 8/128GB Akıllı Telefon Siyah 8.999 TL

Realme C61 8GB+256GB Koyu Yeşil Akıllı Telefon 8.999 TL

Realme C61 8GB+256GB Parlak Altın Akıllı Telefon 8.999 TL

Tecno Spark 20C 8/128GB Akıllı Telefon Siyah 8.999 TL

Tecno Spark 20C 8/128GB Akıllı Telefon Altın 8.999 TL

Tecno Spark 20C 8/128GB Akıllı Telefon Yeşil 8.999 TL

Xiaomi Redmi 14C 6 + 128 GB Akıllı Telefon Yeşil 8.699 TL

Xiaomi Redmi 14C 6 + 128 GB Akıllı Telefon Mavi 8.699 TL

Xiaomi Redmi 14C 6 + 128 GB Akıllı Telefon Siyah 8.699 TL

Realme C61 6GB+128GB Koyu Yeşil Akıllı Telefon 8.599 TL

Realme C61 6GB+128GB Parlak Altın Akıllı Telefon 8.599 TL

Vivo Y18 8/256 GB Akıllı Telefon Kızıl Kahve 8.499 TL

Vivo Y18 8/256 GB Akıllı Telefon Gök Mavisi 8.499 TL

Oppo A38 6GB+128 GB Parlak Siyah Akıllı Telefon 8.499 TL

Oppo A38 6GB+128 GB Parlak Sarı Akıllı Telefon 8.499 TL

Oppo A60 8GB+128 GB Gece Morlu Akıllı Telefon 8.499 TL

Oppo A60 8GB+128 GB Dalga Mavisi Akıllı Telefon 8.499 TL

Tecno Spark 10 Pro 8GB/256GB Ay Tutulması Akıllı Telefon 8.399 TL

8 BİN İLE 7 TL ARASINDAKİ TELEFONLAR

Xiaomi Redmi 13C 6GB/128GB Akıllı Telefon Lacivert 7.999 TL

Xiaomi Redmi 13C 6GB/128GB Akıllı Telefon Gece Siyahı 7.999 TL

OMIX X7 8GB+128 Siyah Akıllı Telefon 7.999 TL

OMIX X7 8GB+128 Beyaz Akıllı Telefon 7.999 TL

OMIX X7 8GB+128 Mor Akıllı Telefon 7.999 TL

Realme C53 8GB+256GB Güçlü Siyah 7.999 TL

Realme C65 6GB+128GB Yıldızlı Altın Akıllı Telefon 7.999 TL

Realme C65 6GB+128GB Yıldızlı Siyah Akıllı Telefon 7.999 TL

Tecno Spark 20C 4/128GB Akıllı Telefon Altın 7.999 TL

Tecno Spark 20C 4/128GB Akıllı Telefon Beyaz 7.999 TL

Tecno Spark 20C 4/128GB Akıllı Telefon Sihirli Yeşil 7.999 TL

Tecno Spark 20C 4/128GB Akıllı Telefon Siyah 7.999 TL

Vivo Y17s 6/128 GB Akıllı Telefon Işıltılı Mor 7.749 TL

General Mobile GM Era 30 Dual Kozmik Siyah 4+128 GB Akıllı Telefon 7.599 TL

General Mobile GM Era 30 Dual Yıldız Beyazı 4+128 GB Akıllı Telefon 7.599 TL

Samsung Galaxy A05s 4/128 GB Akıllı Telefon Siyah 7.499 TL

Vivo Y19s 4/128 GB Akıllı Telefon Işıltılı Siyah 7.499 TL

Vivo Y19s 4/128 GB Akıllı Telefon Işıltılı Gümüş 7.499 TL

7 BİN İLE 6 TL ARASINDAKİ TELEFONLAR

Vivo Y18 8/128 GB Akıllı Telefon Kızıl Kahve 6.999 TL

Vivo Y18 8/128 GB Akıllı Telefon Gök Mavisi 6.999 TL

Samsung Galaxy A06 4/128 GB Akıllı Telefon Siyah 6.999 TL

Samsung Galaxy A06 4/128 GB Akıllı Telefon Açık Mavi 6.999 TL

Samsung Galaxy A06 4/128 GB Akıllı Telefon Altın 6.999 TL

Realme Note 60 4GB+128GB Akıllı Telefon Gökyüzü Mavisi 6.999 TL

Realme Note 60 4GB+128GB Akıllı Telefon Mermer Siyahı 6.999 TL

Vivo Y18 4/128 GB Akıllı Telefon Kızıl Kahve 6.949 TL

Vivo Y18 4/128 GB Akıllı Telefon Gök Mavisi 6.949 TL

Vivo Y17s 4/128 GB Akıllı Telefon Orman Yeşili 6.749 TL

OMIX X6 6GB+128GB Siyah Akıllı Telefon 6.499 TL

OMIX X6 6GB+128GB Mor Akıllı Telefon 6.499 TL

OMIX X6 6GB+128GB Mavi Akıllı Telefon 6.499 TL

OMIX X5 6GB/128GB BT Mavi Akıllı Telefon 6.399 TL

OMIX X5 6GB/128GB BT Altın Akıllı Telefon 6.399 TL

OMIX X5 6GB/128GB BT Grafit Akıllı Telefon 6.399 TL

OMIX X5 6GB/128GB BT Beyaz Akıllı Telefon 6.399 TL

OMIX X5 6GB/128GB BT Mor Akıllı Telefon 6.399 TL

Tecno Spark Go 2024 4/128 Akıllı Telefon Siyah 6.199 TL

Tecno Spark Go 2024 4/128 Akıllı Telefon Beyaz 6.199 TL

Tecno Spark Go 2024 4/128 Akıllı Telefon Yeşil 6.199 TL

Tecno Spark Go 2024 4/128 Akıllı Telefon Altın 6.199 TL

6 BİN İLE 5 TL ARASINDAKİ TELEFONLAR

Realme C53 4GB+128 GB Siyah 5.999 TL

Realme Note 50 4GB+128GB Akıllı Telefon Gece Siyahı 5.999 TL

OMIX X4 6GB+128 GB Siyah Akıllı Telefon 5.999 TL

5 BİN TL ALTINDAKİ TELEFON

Omix X3 4GB+64GB Grafit Akıllı Telefon 4.999 TL