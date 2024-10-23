Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.
Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.
İşte saldırı anının görüntüleri:
Son Dakika › Teknoloji › İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı - Son Dakika
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