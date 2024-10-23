İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı - Son Dakika
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Teknoloji

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin binaya ellerinde uzun namlulu silahlarla girdiği, patlamanın hemen ardından çatışmanın çıktığı görüldü.

23.10.2024 16:49
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Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.

İşte saldırı anının görüntüleri:

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

Kahramankazan, Teknoloji, Ekonomi, Ankara, Terör, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • fatih acar:
    Terör örgütü üyeliğinden ceza almış herkesin vatandaşlıktan çıkarılması, mallarına el konulması ve miras kalacak tüm menkullerin devlete geçeceği şeklinde bir düzenleme yapılmalı. çocuk ne kadar suçlu ise aile de o kadar suçlu... 1321 66 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BUNLAR KÜRT DEĞİL BUNLAR ERMENİ BAŞKA KİŞİLER AMAN DİYİM KÜRT VE TÜRK HALKIM SAKIN GAZA GELMEYİN BİZ KARDEŞİZ BU VATAN BİZİM HEPİMİZE YETER BİR ÜLKÜCÜ KARDEŞİNİZ OLARAK YAZIYORUM 657 59 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    o kadar çok kişi girdiki memlekete mülteci diye... Allah göstermesin ama daha çok canımız yanacak bu gidişle..... 616 37 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    ayakkabı numaralarına kadar bilinen teröristler hee. 391 21 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    sağ çıkmasınlqr 175 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    hükumeti ağır ve kötü davranıyor diye zan altında bırakıp her şeyin yumusamasina sebep olduk. şimdi cezasını çekiyoruz 61 77 Yanıtla
  • İsa Şafak:
    kamu kurum ve kuruluşlarına giriş çıkışlarda çalışanlar nasıl giriyor pek bilmiyorum ama yüz tanıma sistemini uygulamak lazım yüz tanım sisteminde tanınmayan yüze kapı açılmaması gerk 104 7 Yanıtla
  • anıl bey:
    kitabınızı skeym 72 31 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Dünkü gündem sonrası bugün saldırı... Anlatmaya gerek yok...Alt yapı çalışmaları diyebilir miyiz??? 76 3 Yanıtla
  • Rıza Gülgeldi:
    Dış güçler barış olmasına izin vermiyor ortalığı karıştırıyor 5 20 Yanıtla
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