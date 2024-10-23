İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

fatih acar:

Terör örgütü üyeliğinden ceza almış herkesin vatandaşlıktan çıkarılması, mallarına el konulması ve miras kalacak tüm menkullerin devlete geçeceği şeklinde bir düzenleme yapılmalı. çocuk ne kadar suçlu ise aile de o kadar suçlu...