Girişimcilik ve kariyer dünyasına dair en güncel bilgileri sunmayı amaçlayan Future Days, "#LevelUpYourFuture" mottosuyla genç profesyonellere ve öğrencilere önemli deneyimler kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında staj ve iş fırsatlarının yanı sıra eğitimler ve mülakat simülasyonları gibi kariyer gelişimini destekleyen çeşitli programlar yer alıyor.
17 Şubat Pazartesi:
19 Şubat Çarşamba:
Future Days, liderlikten iletişime, mülakat tekniklerinden networkinge kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunarak katılımcıların yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Fiziksel fuaye alanında sektörün lider startupları ve kurumsal firmalarıyla tanışma imkânı sunan etkinlik, aynı zamanda birebir mülakat simülasyonlarıyla katılımcılara gerçek uzmanlar önünde yeteneklerini test etme fırsatı veriyor.
Future Days'e katılmak isteyenler, zirve günü için ücretsiz kayıtlarını gerçekleştirebilir. Eğitimler ve mülakat simülasyonlarına katılmak isteyenlerin ise ilgili kayıt formunu doldurması gerekiyor.
Etkinlik hakkında en güncel bilgilere ve açıklanacak konuşmacılara ulaşmak için İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün sosyal medya hesapları takip edilebilir:
Instagram: https://www.instagram.com/itugirisim/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itugirisim/
Geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen girişimci ve profesyoneller için kaçırılmayacak bir fırsat olan Future Days, katılımcılarını bekliyor!
Son Dakika › Teknoloji › İTÜ Girişimcilik Kulübü'nden Geleceğe Yön Veren Etkinlik: Future Days - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?