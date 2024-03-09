IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar

Geniş Video İzle

Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

09.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

ÜLKEYE ZARAR VERİYOR

TRT'nin haberine göre, genellikle ücretli dizi film ya da maç izleme hizmeti veren uygulamaların ve yasal olmayan platformların ülkeye ekonomik anlamda da büyük zararı var. Uzmanlar uyarıyor. Bu tür platformları kullanıyorsanız, adli bir soruşturmayla muhatap olabilirsiniz.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Müge Doğan, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" dedi. Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" İfadelerini kullandı.

BAŞINIZ BELAYA GİREBİLİR

Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi İban yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa… Başınız belaya girebilir.

IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar

Kaçak Yayın, Spor, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • talha özpolat: İp tv kullanmıyorum ilgim yok ama kullanana değilde satana agır cezalar vermek daha doğru olur satılmaz ise alınmazda? 48 0 Yanıtla
  • Kadirhan Byr: Her yayın ihalesinden sonra aynı haberler. Kimseye birşey olduğu yok, etrafımdaki herkes yıllardır izliyor korkusuzca. 25 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: bence daha fazla izleyen artacak :) 19 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Futbola ve ülkeye asıl zarar verenler Baylokcu tff başkanı ve ekibi. Kimse futbol izleyemiyor olanlarda iptal ediyor bende iptal ettim. Maç sonuçları ve kimin şampiyon olacağı senenin başından belirlenmiş. Türkiye cumhuriyeti böyle çapsız ve beceriksiz Baylokcu bir tff başkanı hak etmiyor. Adamın istifa edip gitme hakkı bile yok. Birileri gel dedi birileri git diyecek ki adını isteyip gidecek. 9 0 Yanıtla
  • Pinokyo: Sayenizde bilmeyen varsa da artık biliyorlar. Iptv istese böyle reklam yapamazdı. 0 0 Yanıtla
  • Çin'de Geliştirilen Uçan Otomobil Alçak İrtifa Test Uçuşunu Tamamladı
    15:50 Çin'de Geliştirilen Uçan Otomobil Alçak İrtifa Test Uçuşunu Tamamladı

    Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan XPENG AEROHT şirketi tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu başarıyla tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, uçan otomobilin çeşitli görüntüleri de paylaşıldı.

  • Kırşehir'de Üretici ve Çiftçiler Tarım Fuarında Yeni Ürün ve Ekipmanları İnceledi
    14:34 Kırşehir'de Üretici ve Çiftçiler Tarım Fuarında Yeni Ürün ve Ekipmanları İnceledi

    Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inanılıyor.

  • vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
    14:22 vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

    vivo'nun en yeni bütçe dostu modeli Y18e, Hindistan'da resmi olarak onaylandı. Yüksek kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Bluetooth 5.0 desteğiyle de öne çıkıyor. MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve 128GB depolama ile güçlendirilen Y18e, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön panelinde 6.56 inç IPS LCD ekran bulunan telefonun arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP bokeh lens bulunuyor. Y17s'nin 4GB versiyonunun 7.999 TL olduğu göz önüne alındığında, Y18e'nin 10.000 TL'nin altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

  • Watch Dogs Filmi İçin İlk Bilgiler Paylaşıldı
    14:22 Watch Dogs Filmi İçin İlk Bilgiler Paylaşıldı

    Ubisoft'un tartışmalı oyun serisi Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanacak. Filmde başrolü Sophie Wilde üstlenecek. Filmin yönetmeni Mathieu Turi olacak ve senaryo Christie LeBlanc'a ait olacak. Çekimlerin bu yıl başlaması bekleniyor.

  • Togg'un yeni modelleri için ipucu: ZES uygulamasında yer alan liste
    14:21 Togg'un yeni modelleri için ipucu: ZES uygulamasında yer alan liste

    2023 yılında yollara çıkan yerli ve milli otomobilimiz Togg'un yeni modelleri hakkında ipucu ZES uygulamasında ortaya çıktı. Zorlu'nun elektrikli şarj uygulamasında yer alan liste, Togg'un gelecekte çıkacak olan 6 yeni modelini gösteriyor. Bu modeller arasında Togg 10V, Togg T10F, Togg T10S, Togg T10X, Togg T8CX ve Togg T8X yer alıyor. Ancak henüz uygulama yayıncısı ve ZES tarafından bir açıklama yapılmadı.

  • Microsoft, Avrupa'da fiyat politikasıyla eleştiriliyor
    12:22 Microsoft, Avrupa'da fiyat politikasıyla eleştiriliyor

    Microsoft, Avrupa ülkelerinde verdiği bulut bilişim hizmetlerinin fiyatlarıyla eleştiri alıyor. Bazı firmalar, şirketin adil olmayan bir fiyat politikası güttüğünü iddia ederek dava açmıştır. Microsoft'un tekel olmaya çalıştığı ve rakiplerini dezavantajlı duruma düşürdüğü söylenmektedir. Avrupa Birliği'nin konuya müdahale edip etmeyeceği ise merak konusudur.

  • Samsung Galaxy A72 Android 14 Güncellemesi Aldı
    12:21 Samsung Galaxy A72 Android 14 Güncellemesi Aldı

    Samsung Galaxy A72, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini aldı. Güncelleme, Hızlı Ayarlar için yeni arayüz, kilit ekranındaki saat konumlandırma özelliği, yeni Hava Durumu araç takımı, Samsung Studio ve Samsung Internet uygulamaları için yeni özellikler gibi birçok yenilik getiriyor.

  • Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2026'da piyasaya sürülecek
    12:21 Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2026'da piyasaya sürülecek

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli, 2026 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sızıntılara göre cihaz, diğer katlanabilir telefonlara göre daha az katlanma izi gösteren bir ekranla ve daha hafif bir tasarımla gelecek. Apple'ın Vision Pro ekibi de katlanabilir iPhone çalışmalarına destek veriyor.

  • Artvinli öğrencilerin ALS hastaları için geliştirdiği yazılım birinci oldu
    11:14 Artvinli öğrencilerin ALS hastaları için geliştirdiği yazılım birinci oldu

    Artvinli öğrenciler, ALS hastalarının iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla geliştirdikleri 'ALS Eyetracker' yazılımıyla birinci oldu. Yazılım, hastaların göz hareketleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlıyor ve WhatsApp, televizyon ve radyo gibi özellikleri içeriyor. Öğrenciler, TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışmaları'na katılma hakkı kazandı.


14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:05 Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
15:33 Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:40 Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 16:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement