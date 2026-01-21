Kahve deneyiminde yeni dönem! 50\'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor

Türkiye lansmanıyla kahve deneyiminde yeni bir dönemi başlatan Philips Café Aromis, kişiselleştirilmiş kahve deneyimini yeni bir referans noktasına taşıyarak, önümüzdeki yılların kahve alışkanlıklarını şekillendirmeyi hedefliyor.

Lansmanın ev sahipliğini yapan Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, Philips'in Türkiye'deki güçlü kahve mirasına ve Philips Café Aromis'in bu yolculuktaki stratejik rolüne dikkat çekti. Karadede, Philips'in uzun yıllardır kahve makineleri kategorisinde lider markalardan biri olduğunu, Philips Café Aromis ile birlikte değişen tüketici beklentilerine "kişiye özel" çözümlerle yanıt verdiklerini ifade etti.

"KENDİ MÜKEMMELİNİ YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜ SUNUYORUZ"

Esin Karadede sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de kahve kültürü çok zengin ve sürekli gelişiyor; artık herkesin kendine has bir kahve tanımı var. Biz de Philips olarak bugüne kadar kahve makineleriyle bu kültürün önemli bir parçası olduk. Philips Café Aromis ile liderliğimizi bir adım ileri taşıyor; tüketicilerimize standart bir kalitenin ötesinde, 'kendi mükemmelini' yaratma özgürlüğü sunuyoruz. Kişiselleştirmeyi ve kullanım kolaylığını tek bir deneyimde birleştiren bu yeni seriyle, evde kahve deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Amacımız, kullanıcıların evdeki kahve anlarını sadece lezzetli değil, tamamen onlara özel bir ritüel haline getirmek."

Versuni Baş Ürün ve İnovasyon Sorumlusu (Chief Product & Innovation Officer) Vincent Rouiller, makinenin kalbinde yer alan BrewExtract teknolojisinin, her kullanıcının kendi mükemmel tadını yakalaması için geliştirildiğini vurguladı.

"KİŞİSEL TERCİHLERE GÖRE AROMA, YOĞUNLUK VE TAT PROFİLİ"

Rouiller şunları söyledi:

"Philips Café Aromis'i geliştirirken hedefimiz, kahve severlerin aradığı o 'kendi mükemmelini' bulmasını ve bunu zahmetsizce fincanlarına taşımasını sağlamaktı. BrewExtract teknolojisi sayesinde her fincanda daha fazla taze çekilmiş kahve kullanıyor, basınç ve sıcaklığı ideal dengede tutarak en doğru demlemeyi sağlıyoruz. Yeniden tasarlanan demleme ünitesiyle aroma, yoğunluk ve tat profili her zaman kişisel tercihlere göre şekilleniyor. Bu makine, kullanıcının teknik detaylarla uğraşmasına gerek kalmadan, tam hayalindeki kahveyi her seferinde aynı kalitede sunmak için tasarlandı. Amacımız, en iyi kahve bilgisini arka planda çalıştırarak kusursuz sonucu sizin için oluşturmak."

GENİŞ MENÜSÜYLE HER MEVSİME VE ZEVKE HİTAP EDİYOR

Philips Café Aromis, espresso'dan cappuccino'ya, latte macchiato'dan cold brew ve coldpresso'ya uzanan geniş içecek menüsüyle her mevsime ve her zevke hitap ediyor. Barista Assistant ve HomeID uygulamasıyla birlikte çalışan sistem, kullanıcı tercihlerini öğrenerek zaman içinde tamamen sahibine özel bir kahve menüsü oluşturuyor.