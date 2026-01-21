Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor

Kahve deneyiminde yeni dönem! 50\'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor
21.01.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Philips, kahve portföyünün en premium ve en akıllı tam otomatik kahve makinesi olarak konumlanan Philips Café Aromis'i İstanbul'da düzenlediği özel bir basın toplantısıyla tanıttı. İleri demleme teknolojileri, yüksek kişiselleştirme seviyesi ve zahmetsiz kullanım yaklaşımıyla öne çıkan ürün, 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve seçeneğini tek tuşla hazırlayabilmesi, BrewExtract teknolojisi, LatteGo Pro süt sistemi ve Barista Assistant ile evde tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Türkiye lansmanıyla kahve deneyiminde yeni bir dönemi başlatan Philips Café Aromis, kişiselleştirilmiş kahve deneyimini yeni bir referans noktasına taşıyarak, önümüzdeki yılların kahve alışkanlıklarını şekillendirmeyi hedefliyor.

Lansmanın ev sahipliğini yapan Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, Philips'in Türkiye'deki güçlü kahve mirasına ve Philips Café Aromis'in bu yolculuktaki stratejik rolüne dikkat çekti. Karadede, Philips'in uzun yıllardır kahve makineleri kategorisinde lider markalardan biri olduğunu, Philips Café Aromis ile birlikte değişen tüketici beklentilerine "kişiye özel" çözümlerle yanıt verdiklerini ifade etti.

"KENDİ MÜKEMMELİNİ YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜ SUNUYORUZ"

Esin Karadede sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de kahve kültürü çok zengin ve sürekli gelişiyor; artık herkesin kendine has bir kahve tanımı var. Biz de Philips olarak bugüne kadar kahve makineleriyle bu kültürün önemli bir parçası olduk. Philips Café Aromis ile liderliğimizi bir adım ileri taşıyor; tüketicilerimize standart bir kalitenin ötesinde, 'kendi mükemmelini' yaratma özgürlüğü sunuyoruz. Kişiselleştirmeyi ve kullanım kolaylığını tek bir deneyimde birleştiren bu yeni seriyle, evde kahve deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Amacımız, kullanıcıların evdeki kahve anlarını sadece lezzetli değil, tamamen onlara özel bir ritüel haline getirmek."

Versuni Baş Ürün ve İnovasyon Sorumlusu (Chief Product & Innovation Officer) Vincent Rouiller, makinenin kalbinde yer alan BrewExtract teknolojisinin, her kullanıcının kendi mükemmel tadını yakalaması için geliştirildiğini vurguladı.

Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor

"KİŞİSEL TERCİHLERE GÖRE AROMA, YOĞUNLUK VE TAT PROFİLİ"

Rouiller şunları söyledi:

"Philips Café Aromis'i geliştirirken hedefimiz, kahve severlerin aradığı o 'kendi mükemmelini' bulmasını ve bunu zahmetsizce fincanlarına taşımasını sağlamaktı. BrewExtract teknolojisi sayesinde her fincanda daha fazla taze çekilmiş kahve kullanıyor, basınç ve sıcaklığı ideal dengede tutarak en doğru demlemeyi sağlıyoruz. Yeniden tasarlanan demleme ünitesiyle aroma, yoğunluk ve tat profili her zaman kişisel tercihlere göre şekilleniyor. Bu makine, kullanıcının teknik detaylarla uğraşmasına gerek kalmadan, tam hayalindeki kahveyi her seferinde aynı kalitede sunmak için tasarlandı. Amacımız, en iyi kahve bilgisini arka planda çalıştırarak kusursuz sonucu sizin için oluşturmak."

Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor

GENİŞ MENÜSÜYLE HER MEVSİME VE ZEVKE HİTAP EDİYOR

Philips Café Aromis, espresso'dan cappuccino'ya, latte macchiato'dan cold brew ve coldpresso'ya uzanan geniş içecek menüsüyle her mevsime ve her zevke hitap ediyor. Barista Assistant ve HomeID uygulamasıyla birlikte çalışan sistem, kullanıcı tercihlerini öğrenerek zaman içinde tamamen sahibine özel bir kahve menüsü oluşturuyor.

Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor

Gastronomi, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum

16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:59
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:15:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kahve deneyiminde yeni dönem! 50'den fazla seçeneği tek tuşla hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.