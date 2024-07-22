Kargo Yönetim Platformu OTO, Seri A Aşamasında Sanabil Investments Liderliğinde 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Teknoloji

OTO, bu yeni finansmanı Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlığını genişletmek ve güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. Platform, KOBİ'ler ve online perakende firmalarına yönelik sunduğu yeni özellikler ve geliştirmelerle, müşterilerine daha hızlı ve verimli gönderi deneyimleri sunmayı hedefliyor.

OTO, firmaların kargo ve depolama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yönetmelerini, kargolarını göndermelerini, takip ve analiz etmelerini sağlayan bir teknolojik çözümler paketi sunuyor. Platform, 250'den fazla yerli ve uluslararası kargo şirketi ve e-ticaret platformu ile doğrudan entegrasyon sağlıyor. Bu sayede kargo sürecinin her yönü senkronize edilip otomatikleştiriliyor, operasyonlar kolaylaştırılarak verimlilik artırılıyor. Firmalar, kendi kargo sözleşmelerini OTO hesaplarına bağlayabiliyor veya OTO'nun rekabetçi anlaşmalı fiyatlarını kullanarak doğrudan kargo etiketi satın alabiliyorlar.

OTO Kurucu Ortağı ve CEO'su Mohammad AlRazaz: "Bu finansman, ekibimizin adanmışlığı doğrultusunda kargo ve lojistik sektörünü dönüştürme vaadimizin bir kanıtıdır. Firmaların operasyonlarını kolaylaştırmalarına ve lojistik operasyonlarını benzersiz bir verimlilikle yönetmelerini sağlayan yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık."

Sanabil Investments sözcüsü ise: "OTO, son birkaç yılda kargo sektörüne önemli bir ışık tuttu ve akıllı sevkiyat çözümlerine olan ihtiyacı artırdı. OTO, her büyüklükteki şirketin lojistik gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak için tam entegre işlevlere sahip bir platform oluşturdu. Bölgedeki büyüme planlarını desteklemek için onlarla ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz." diyor.

OTO, müşteri kitlesini önemli ölçüde büyüterek şu anda platformunda 10.000'den fazla yerel ve uluslararası markayı destekliyor. Şirket, bir önceki yıla göre gelirini iki katına çıkardı ve gerçekleştirilen siparişlerde önemli bir büyüme kaydetti.

OTO'nun Kurucu Ortağı ve CTO'su Furkan Uzar: "Bu finansman bizi internetin kargo gönderi platformu olma vizyonumuza doğru ilerletiyor. Yeni finasmanla satış kanalları ve kargo tedarikçileri arasındaki teknoloji açığını kapatarak büyümemizi hızlandıracak ve müşterilerimize daha da kolaylaştırılmış kargo çözümleri sunacağız." diyor.

The Gulf Cooperation Council (GCC) e-ticaret pazarı, 2025 yılına kadar 50 milyar dolara ulaşacağını gösteren projeksiyonlarla önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Başta Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere bu çarpıcı büyüme, yıllık ortalama %17,8'lik bir artış oranına sahip. Aynı şekilde, Türkiye e-ticaret pazarının da 2024'ten 2029'a kadar yıllık %11,58'lik bir artışla güçlü bir büyüme beklenmektedir. 2029 yılına kadar pazar büyüklüğünün 49,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu dinamik pazarlar, 2030 yılına kadar 150 milyar doları aşma yolunda ilerliyor ve bölgenin artan dijital ticaret ortamını vurguluyor.

OTO HAKKINDA

2019 sonlarında Mohammad AlRazaz ve Furkan Uzar tarafından Suudi Arabistan'da kurulan OTO, altıdan fazla teknolojik sistemi bir araya getiren tek bir entegre platform aracılığıyla sipariş gönderimini, yönetimini, takibini, iadelerini ve analizini basitleştirme konusunda uzmanlaşmış bir lojistik teknoloji şirketidir. OTO, hizmetlerini Mart 2020'de Suudi Arabistan'da başlattı ve yakın zamanda Türkiye ve BAE'ye genişleyerek 250'den fazla kargo şirketi ile tam entegre olarak kargolama hizmetleri sunuyor. Bu genişleme, her kanaldan perakendecilerin ve e-ticaret markalarının müşteri deneyimlerini geliştirmelerine ve lojistik yönetimi operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyor.

OTO hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://tryoto.com adresini ziyaret edin.

SANABİL INVESTMENT HAKKINDA

Sanabil, tamamı Public Investment Fund'a (PIF) ait olan ve VC/Growth dahil olmak üzere küresel özel yatırımlara yılda 3 milyar ABD dolarından fazla sermaye taahhüt eden bir finansal yatırım şirketidir. Sanabil, yatırım profesyonellerinden oluşan dinamik, çevik ve son derece deneyimli bir ekiptir. Sanabil, ortaklarına uzun vadeli sermaye, birden fazla finansman turunda yatırım yapma olanağı ve bölgeye erişim sağlar. Sanabil'de harika fikirlere, harika beyinlere ve harika şirketlere yatırım yapıyoruz.

Sanabil Investments hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.sanabil.com adresini ziyaret edin.