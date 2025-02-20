Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Birçok şehirde sürücüler mahsur kalırken, trafikte de ilginç görüntüler kaydedildi.
Karlı yolda ABD yapımı Tesla Cybertruck marka otomobil ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG denendi. İki araç arasındaki fark dikkat çekti.
Tesla karlı yolda neredeyse hiç ilerleyemedi. TOGG İse hiç zorlanmadan yoluna devam etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son Dakika › Teknoloji › Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın - Son Dakika
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