Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın - Son Dakika
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Teknoloji

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

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Karlı yolda Tesla marka araç ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG test edildi. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

20.02.2025 22:57
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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Birçok şehirde sürücüler mahsur kalırken, trafikte de ilginç görüntüler kaydedildi.

KARLI YOLDA TOGG-TESLA KARŞILAŞTIRMASI

Karlı yolda ABD yapımı Tesla Cybertruck marka otomobil ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG denendi. İki araç arasındaki fark dikkat çekti.

TOGG GİTTİ, TESLA YOLDA KALDI

Tesla karlı yolda neredeyse hiç ilerleyemedi. TOGG İse hiç zorlanmadan yoluna devam etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karlı yolda TOGG ile Tesla\'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yakup Çap:
    heykelci troller yine krizlere girmiş. reis sizi daha çok çıldırtacak kininizle höböreceksiniz 271 340 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalaninizi iskim 103 256 Yanıtla
    Türker Karaarslan:
    biz de seni iskelim;) 262 46
    Osman Demir:
    milletde seni miksin piç 111 7
    Kemsl:
    senin de çıktığın yeri 45 11
  • Yalnız Kurt:
    Bu ülkede ne kadar kansız vatan haini var 259 20 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    togg tesladan çok üstün 234 34 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    teslanın eline su dökemez bırakın şu övünmeyi togg nedir yahu 40 211 Yanıtla
  • setutk iyi:
    CHP nihniyet li olduğunu belli etme sazo 203 44 Yanıtla
  • Sener Demir:
    cybertruck mu yolda kalmış çok güldüm buna. abi bu araç elektirikli araç seymentide en iyisi 61 142 Yanıtla
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