Eski şifrede israr edenler dikkat! ATM kartınızı geri vermeyecek - Son Dakika
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Teknoloji

Eski şifrede israr edenler dikkat! ATM kartınızı geri vermeyecek

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren artık tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak. Eski şifrelerde ısrar eden kullanıcıların kartları ATM'ler tarafından bloke edilebilecek.

24.12.2024 16:49
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bugünden itibaren, kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak belirlenemeyecek. "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Bu karar, kart sahiplerini daha güvenli şifreler kullanmaya teşvik ederken, dolandırıcıların tahmin etmesi kolay olan şifre kombinasyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ATM'LER GÜVENLİK DUVARINI GÜÇLENDİRECEK

Yeni düzenleme, ATM'lerde kullanılan şifre güvenliğini artıracak. Kullanıcılar yasaklanan şifre kombinasyonlarını girdiğinde, sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM'lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

NEDEN BU DÜZENLEME GEREKLİ?

BDDK, son yıllarda artan kredi kartı dolandırıcılıklarına dikkat çekerek, bu tür kombinasyonların kolay tahmin edilebilir olduğunu vurguladı. Özellikle futbol takımlarının kuruluş yılları, doğum tarihleri ve plaka kodları, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin ediliyor. Bu adımla, kullanıcıların finansal güvenliğini sağlamayı ve daha karmaşık şifre alışkanlıkları geliştirmelerini amaçlıyor.

ESKİ ŞİFREDE ISRAR EDENLER DİKKAT: ATM KARTINIZI GERİ VERMEYECEK

Eski şifresinde ısrar eden kullanıcılar için sistemin çeşitli yaptırımları devreye girecek. ATM'den işlem yaparken, kullanıcılar yeni bir şifre belirleme konusunda uyarılacak. Uyarıları dikkate almayan ve yasaklanan kombinasyonları kullanmaya devam edenlerin kartları, güvenlik amacıyla bloke edilecek. Bloke edilen kartlar, bankanın güvencesiyle yeniden düzenlenip kullanıcıya ulaştırılacak.

YENİ DÖNEMDE DAHA GÜVENLİ ŞİFRELER

Bu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarının şifre oluşturma alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik önemli bir adım. Uzmanlar, kullanıcıları tarihsel veriler yerine harf ve sayı kombinasyonları içeren, tahmini zor şifreler oluşturmaya teşvik ediyor. Örneğin, "A1bC3d!" gibi daha karmaşık şifrelerin, dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

Eski şifrede israr edenler dikkat! ATM kartınızı geri vermeyecek

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Son Dakika Teknoloji Eski şifrede israr edenler dikkat! ATM kartınızı geri vermeyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Ben 3131 Kullanıyorum Talak Yelbuzzz Ve Ferhat İçin 0 0 Yanıtla
  • Kadirhan Byr:
    Kime ne hangi şifreyi kullanmak istersek kullanırız. 0 0 Yanıtla
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