Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı - Son Dakika
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Teknoloji

Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı

Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde ATO Congresium'da katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşuyor. Ankara'da ilk kez gerçekleşen ve bu yıl ikincisi yapılan Fuarda Katılım Enerji gibi öncü markalar yerini aldı. Fuar Yenilebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

18.05.2024 21:07
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Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde ATO Congresium'da katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşuyor.

Ankara'da ilk kez gerçekleşen ve bu yıl ikincisi yapılan Fuarda Katılım Enerji gibi öncü markalar yerini aldı.

Fuar Yenilebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçiçözümler sunmayı amaçlıyor.

"TÜRKİYE'DE SATILAN ARAÇLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 12'Sİ ELEKTRİKLİ"

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız Ferhan Şavlı, "Dünya genelindeki araç sayısına baktığımızda, yaklaşık olarak 2.4 milyar araç bulunmaktadır. Türkiye özelinde bu sayının yüzde 1'ini alırsak, yaklaşık 22 veya 23 milyon araç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, son 4-5 yılda elektrikli araç satışlarını hesaba katmazsak, bu araçların oranı on binlerle sınırlıyken, bugün Türkiye'de satılan araçların yaklaşık yüzde 12'si elektrikli hale geldi."

Katılım Enerji, Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı'nda

Söz konusu artışın Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye'nin özgün durumunu gözler önüne serdiğini kaydeden Şavlı, 22-24 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleşecek Prosumer Expo Fuarında yerlerini alacaklarını duyurdu.

Prosumer Expo'nun, enerji sektörü profesyonelleri, akademisyenler, hükümet yetkilileri, devlet erkanı yanı sıra sürdürülebilir teknolojilere ilgi duyan herkese açık olacak.

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Son Dakika Teknoloji Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E- Mobilite Şarj Fuarı - Son Dakika

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