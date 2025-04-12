Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu

Geniş Video İzle

Kayseri Valiliği ve TİGAD tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda medya ve bilişim dünyasından çok sayıda önemli isim gençlerle bir araya geldi. Gazeteciler mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak mesleğin sahadaki zorluklarını ve avantajlarını anlattı. Ayrıca çalıştayda dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri ve yapay zeka konuları da tartışıldı.

12.04.2025 11:02  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, Kayseri Valiliği'nin katkılarıyla ve Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel'in organizasyonuyla düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda gazetecilik ve dijital medya alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı. İki oturum halinde gerçekleşen çalıştaya Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile medya ve bilişim dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

GAZETECİLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Çalıştayın ilk oturumunda, gazetecilik mesleğinin deneyimli isimleri gençlerle bir araya geldi. Oturumda; Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Haber Global TV Spikeri Dilara Sayan, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar, Number One TV Haber Müdürü Zehra Sanrıç, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Murat Yılmaz ile Elazığ Basın Yayın Temsilcisi ve TİGAD Temsilcisi Nafiz Koca yer aldı. Gazeteciler, mesleki deneyimlerini paylaştı; öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulunarak gazeteciliğin sahadaki zorluklarını ve avantajlarını anlattı.

Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL MEDYA KONUŞULDU

İkinci oturumda ise dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri konuşuldu. Bu oturumda, Haberler. com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, TE Bilişim Genel Müdürü Orhan Ekinci, TE Bilişim Dijital Medya Yöneticisi Tolga Yenigün ve TE Bilişim Tasarım Yöneticisi Sıraceddin El konuşmalarını gerçekleştirdi. Katılımcılar, yapay zeka ve dijital medya alanındaki gelişmeleri değerlendirerek bilişim teknolojilerinin medya sektöründeki yansımalarına dair önemli bilgiler aktardı.

Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu

"ARTIK DİJİTAL GAZETECİLER DE BASIN KARTI ALABİLİYOR"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayın sonunda yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazetecilik mesleğinin zorlukları çok fazla. Dijital, görsel, işitsel ve yazılı tüm alanlardaki problemler bizim de problemimiz. TİGAD'ın esas kuruluş amacı; dijital medyanın yasalarda yer bulamaması sorununu ilgili makamlara iletmek ve bu alandaki gazetecilerin haklarını savunmaktı. Amacımıza ulaştık. Artık internet gazeteciliği yasal olarak tanınıyor. Dijital gazeteci arkadaşlarımız da basın kartı alabiliyor."

Kayseri\'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kayseri Valiliği, Yapay Zeka, Teknoloji, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Ademler ,bademler toplanmış, körler, sağırlar birbirini ağırlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:18:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement