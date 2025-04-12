Kayseri\'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu

Kayseri'de, Kayseri Valiliği'nin katkılarıyla ve Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel'in organizasyonuyla düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda gazetecilik ve dijital medya alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı. İki oturum halinde gerçekleşen çalıştaya Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile medya ve bilişim dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

GAZETECİLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Çalıştayın ilk oturumunda, gazetecilik mesleğinin deneyimli isimleri gençlerle bir araya geldi. Oturumda; Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Haber Global TV Spikeri Dilara Sayan, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar, Number One TV Haber Müdürü Zehra Sanrıç, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Murat Yılmaz ile Elazığ Basın Yayın Temsilcisi ve TİGAD Temsilcisi Nafiz Koca yer aldı. Gazeteciler, mesleki deneyimlerini paylaştı; öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulunarak gazeteciliğin sahadaki zorluklarını ve avantajlarını anlattı.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL MEDYA KONUŞULDU

İkinci oturumda ise dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri konuşuldu. Bu oturumda, Haberler. com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, TE Bilişim Genel Müdürü Orhan Ekinci, TE Bilişim Dijital Medya Yöneticisi Tolga Yenigün ve TE Bilişim Tasarım Yöneticisi Sıraceddin El konuşmalarını gerçekleştirdi. Katılımcılar, yapay zeka ve dijital medya alanındaki gelişmeleri değerlendirerek bilişim teknolojilerinin medya sektöründeki yansımalarına dair önemli bilgiler aktardı.

"ARTIK DİJİTAL GAZETECİLER DE BASIN KARTI ALABİLİYOR"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayın sonunda yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazetecilik mesleğinin zorlukları çok fazla. Dijital, görsel, işitsel ve yazılı tüm alanlardaki problemler bizim de problemimiz. TİGAD'ın esas kuruluş amacı; dijital medyanın yasalarda yer bulamaması sorununu ilgili makamlara iletmek ve bu alandaki gazetecilerin haklarını savunmaktı. Amacımıza ulaştık. Artık internet gazeteciliği yasal olarak tanınıyor. Dijital gazeteci arkadaşlarımız da basın kartı alabiliyor."