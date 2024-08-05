Kazı sırasında bulunan1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Kazı sırasında bulunan1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı

Kazı sırasında bulunan1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı

TikTok kullanıcısı @CoinCollectingWizard, 1933 tarihli nadir bulunan bir madeni paranın 140.000 sterline satıldığını paylaştı. Adam, bu parayı özel koleksiyonundan aldığını ve genellikle bu tür paraların kasalara kaldırılıp bir daha görülmediğini belirtti. Eğer bu tür bir para tekrar piyasaya çıkarsa daha yüksek fiyata satılacağını tahmin etti. Ayrıca, bu paranın sadece yedi tane olduğunu ve bir tane bulanın son derece şanslı olacağını ifade etti.

05.08.2024 13:41
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TikTok'ta bir adam, nadir bulunan 1933 tarihli bir madeni paranın 140.000 sterline satıldığını paylaştı. @CoinCollectingWizard hesabında, bir müzayede görevlisinin son bulduğu paraya ilişkin yorumlarını yayınladı.

Adam şöyle dedi: "Bu, bana ödünç verilen özel koleksiyonumdan bir parça. Çok ikonik bir madeni para olduğu için harika; birçok ziyaretçi onu görmek için geliyor."

Adam şöyle devam etti: "Genellikle bu paralar kasalara kaldırılır ve bir daha görülmez. En son 2016'da yaklaşık 140.000 sterlinlik bir fiyata satıldı."

"İlk paralar uzun yıllar boyunca satılmıştı ve eğer tekrar piyasaya çıkarsa daha da yüksek fiyata satılacağını tahmin edebiliriz."

Adamın konuşması bittikten sonra, orijinal TikTok paylaşımcısı devam etti: "Bu, Birleşik Krallık'tan 1933 tarihli ondalık öncesi peni. Dedenizin eski madeni para koleksiyonunu kontrol ettiğinizden emin olun ve bu tarihe dikkat edin."

"Tabii ki bende bu madeni para yok, bu sahte bir kopya." Etkileyici açıklamasını bitirirken sordu: "Sizde 1933'ten kalma bu madeni para var mı?"

"Eğer varsa zenginsiniz. Dikkat edilmesi gereken başka tarihler de var, ancak hiçbiri 1933 penisinin çılgın değerine ulaşamaz çünkü bundan sadece yedi tane olduğu biliniyor."

"Eğer bir tane bulursanız, son derece şanslısınız. 1933 penisini bulsaydınız, ilk olarak ne yapardınız?"

"Kutsal kase: 1933 ondalık öncesi peni" başlığıyla paylaşılan video, 1.120'den fazla beğeni aldı ve yüzlerce yorum çekti.

Meraklı bir kullanıcı sordu: "Kaç tane olduğu biliniyor?" Bu soruya başka bir kullanıcı yanıt verdi: "Sadece 6." Bir başkası ekledi: "Yaklaşık 10 yıl önce bizde bir tane vardı ama kayboldu."

Kazı sırasında bulunan 1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı

Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kazı sırasında bulunan1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: yalan haber 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kazı sırasında bulunan1933 yılından kalma madeni para 140.000 sterline satıldı - Son Dakika
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